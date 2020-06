Napoli-træneren og fodboldlegenden Gennaro Gattuso er i sorg.

Hans søster, Francesca, er død efter længere tids sygdom. Hun blev 37 år.

Det skriver flere italienske medier, herunder Football Italia.

Søsteren var indlagt på intensivafdeling på hospitalet i flere måneder frem til sin død.

Francesca Gattuso faced her illness with the same strength and energy she brought to Milanello and AC Milan every day. Rino, the immense pain you and your family are feeling is also ours. Rest in peace, dear Francesca. — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

Det var tilbage i februar, at søsteren blev indlagt med akut sygdom, og det fik Gattuso til at forlade opgøret mellem Sampdoria og Napoli umiddelbart efter kampen for at haste til hospitalet.

Det fremgår ikke, hvilken sygdom hun led af.

Den italienske storklub AC Milan, hvor Gattuso selv har spillet en stor del af sin karriere, har reageret på den triste nyhed på Twitter.

'Rino, den forfærdelige smerte, du og din familie føler, er også vores. Hvil i fred, kære Francesca,' skriver den italienske klub blandt andet.

Gattuso spillede i AC Milan fra 1999 til 2012, og han blev siden træner for klubben i 2017, inden han rykkede til Napoli. Søsteren Francesca var også tilknyttet AC Milan, hvor hun tidligere har arbejdet som sekretær.