Gennaro Gattuso er onsdag blevet præsenteret som ny cheftræner i Napoli, der tirsdag fyrede Carlo Ancelotti.

Det bliver den tidligere Milan-spiller og -træner Gennaro Gattuso, som overtager cheftrænerposten i Serie A-klubben Napoli efter fyrede Carlo Ancelotti.

Det oplyser klubben på Twitter.

Endnu har klubben ikke meldt noget ud om længden på kontrakten med den 41-årige træner.

Napoli vandt tirsdag aften 4-0 hjemme over Genk og sikrede sig på den måde avancement fra gruppespillet i Champions League.

Men efter en turbulent tid i klubben og svigtende resultater i ligaen blev Carlo Ancelotti fyret få timer efter sejren over Genk.

Gattuso blev hurtigt på rygteplan bragt i spil som afløser, og onsdag bekræftede Napoli så, at rygterne talte sandt.

Gattuso stod senest i spidsen for AC Milan, for hvem han som aktiv spillede 467 kampe, men efter en skuffende sæsonstart i denne sæson valgte han at trække sig tilbage i oktober.

Som spiller opnåede midtbaneslideren også 73 landskampe for Italien.

Napolis resultater i Serie A har været skuffende i denne sæson, hvor holdet ligger på syvendepladsen efter 15 runder.

Efter et nederlag på 1-2 hjemme til Bologna 1. december, der var sjette ligakamp i træk uden sejr, beordrede Ancelotti spillerne på tre dages træningslejr.

Bare en måned tidligere blev spillerne senest straffet med et lignende tiltag på grund af dårlige resultater.

Ved den lejlighed skabte det stor uro, da klubpræsident Aurelio De Laurentiis i raseri efter 1-2-nederlaget ude mod AS Roma 2. november beordrede trup og trænerstab på "ritiro" - en tvungen træningslejr og hotelophold - i en uge.

Metoden er almindelig kendt i italiensk fodbold, når resultaterne svigter. Ancelotti luftede sin uenighed, men rettede ind.

Da holdet få dage efter havde spillet 1-1 hjemme mod Salzburg i Champions League, begik spillerne imidlertid mytteri mod præsidenten. De nægtede at stige på bussen, som skulle fragte dem til hotellet igen. I stedet tog de hjem.

Siden har det fyget med fyringsrygter og intern splid mellem både truppen og præsident samt træneren og præsidenten.

Nu bliver det Gattusos opgave at genskabe ro og skaffe nogle tiltrængte resultater.

