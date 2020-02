Napolis træner følte ikke, at Barcelona var farlige, men en enkelt blunder var nok til at miste sejren.

Ét skud inden for målrammen på 90 minutter var nok for FC Barcelona til at hente 1-1 på udebane mod Napoli i det første af to ottendedelsfinaleopgør i Champions League.

De spanske mestre havde bolden i næsten to tredjedele af tiden, men det kneb gevaldigt med at finde huller i et kompakt og godt organiseret Napoli-hold.

Et gennemspillet angreb 12 minutter inde i anden halvleg, hvor Napolis bagkæde overså Nelson Semedos dybdeløb i højresiden, betød udligning ved Antoine Griezmann.

1-0 havde været et glimrende resultat for Napoli at bringe med til Camp Nou. I stedet står træner Gennaro Gattuso tilbage med en ærgerlig følelse.

- De gjorde ikke ondt på os. De kildede os kun, lød det efter kampen fra Gattuso ifølge AFP.

- Men det gik galt for os i et enkelt øjeblik, og så straffede de os.

Også holdets anfører, Lorenzo Insigne, ærgrede sig efter kampen.

- Vi kunne have vundet, så vi er lidt skuffede, sagde han.

Quique Setien, Barcelonas cheftræner, var godt tilfreds med resultatet forud for returkampen, men målscorer Griezmann erkender, at det var en svær kamp for spanierne.

- I starten var det svært for os at finde plads, eller skabe plads eller bare få skudt på mål, sagde den franske angriber.

Han mener dog, det blev bedre, som kampen skred frem.

- Vi så, at de blev mere og mere trætte, så jo mere turde vi at presse frem og skabe chancer, forklarede han.

Til returkampen må Barcelona undvære midtbanefolkene Sergio Busquets og Arturo Vidal, som begge vil være i karantæne. Det lader dog ikke til at bekymre træner Quique Setien.

- Vi skal nok finde løsninger, som kan kompensere for det, slog han fast efter kampen i Napoli.

/ritzau/