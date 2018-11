Paul Gascoigne er blevet anklaget for sexovergreb, der skulle have fundet sted i et tog tilbage i august.

Den tidligere engelske fodboldstjerne Paul Gascoigne fortsætter tilsyneladende sin deroute efter fodboldkarrieren.

Mandag oplyser britisk politi ifølge Sky Sports, at Gascoigne er blevet anklaget for et seksuelt overgreb.

Overgrebet, som omhandler berøring af en kvinde, skulle have fundet sted i et tog mellem York og Durham 20. august i år.

Gascoigne blev anholdt på stationen i Durham efter episoden, men blev efterfølgende løsladt.

I stedet har den tidligere fodboldstjerne modtaget et brev om at møde i retten 11. december.

51-årige Gascoigne stoppede karrieren i 2004 og har efterfølgende haft det svært. Både stoffer og alkohol har ført til flere negative historier i pressen for den tidligere stjernespiller.

I sin storhedstid var han blandt Europas bedste midtbanespillere, og han nåede at optræde for klubber som Newcastle, Tottenham, Lazio og Glasgow Rangers.

Derudover blev det til 57 landskampe for England, hvori han scorede ti mål.

Paul Gascoigne stod til at blive indlemmet i skotsk fodbolds Hall of Fame for sin tid i Rangers i sidste måned, men invitationen til ham blev trukket tilbage, da man var bekymret for hans helbred.

