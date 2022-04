Han var blot ti år gammel. Og oplevelsen satte sig dybt i Paul Gascoigne, der blev traumatiseret.

»I så ung en alder kom så stort et traume ind i hans liv. Paul var 11, Stephen var 9.«

Sådan fortæller fodboldlegendens søster Anna i den nye BBC Two-dokumentar 'Gazza' om Paul Gascoigne, der netop er udkommet, om den frygtelige episode, hvor en tragisk ulykke kostede den niårige Stephen Spraggon livet.

»Det var bare børn, der fjollede og løb ind og ud af butikker. Stephen løb efter Paul, og en bil ramte ham. Han døde i Pauls arme,« fortæller søsteren.

Tidligere har Paul Gascoigne selv fortalt, hvordan det stadig er svært for ham at tale om ulykken, hvor Stephen Spraggon blev ramt af en isbil, da han løb ud på vejen.

Gascoigne har fortalt, hvordan han løb hen til sin ven, som han lagde i sit skød. Han kunne se hans læber bevæge sig, og i første omgang troede han, det hele nok skulle gå.

Men få sekunder efter åndede Stephen Spraggon ud, og ulykken ramte den tidligere fodboldspiller, der var påvirket i lang tid.



»Paul gav sig selv skylden for Stephens død. Han vågnede skrigende om natten,« fortæller Anna i dokumentaren, som også søskendeparrets mor, Carol Gascoigne, deltager i.

Hun fortæller, hvordan Paul Gascoigne efterfølgende begyndte at stamme, han kunne finde på at lave underlige lyde, og han fik heller ikke den hjælp, han havde brug for dengang.

»Jeg græd for ham. Jeg ville bare have, han var glad. Så begyndte han at spille fodbold, og så virkede det til, han var okay,« fortæller Carol Gascoigne om sønnen, der startede sin karriere i Newcastle United. Siden gik turen til blandt andre Tottenham, Lazio, Rangers og Everton, ligesom han også spillede 57 landskampe for England.

Paul Gascoigne stoppede karrieren i 2004, og siden har han levet et turbulent liv.

Skandalerne begyndte at stå i kø, og der dukkede vedvarende beretninger om massivt alkoholmisbrug op, og han lod sig for nogle år siden indskrive på et afvænningscenter.

De seneste år har også været plaget af historier om overfald på fotografer og en ekskæreste samt en personlig konkurs.