Paul Gascoigne anede intet om sin søns hemmelighed.

»Han sendte mig en sms aftenen inden, og så så jeg ham tale om det på tv,« siger han.

I et interview med Mirror fortæller den tidligere fodboldspiller om, hvordan han reagerede på, at sønnen Regan for knap et år siden stillede op i tv-talkshowet 'Lorraine' og fortalte, at han var biseksuel. Og at han derfor havde haft forhold til både kvinder og mænd.

»Jeg sagde til ham: 'Det er lige meget, hvad du gør, søn. Jeg støtter dig 100 procent. Du skal gøre det, der gør dig glad',« siger Paul Gascoigne:

»Men det er barskt sådan at stå frem med det på tv.«

I modsætning til sin far har 24-årige Regan Gascoigne ikke gjort karriere inden for fodbold. I stedet har han skabt sig et navn som danser.

I forbindelse med sin tv-optræden fortalte han, at han egentlig har været ganske åben omkring sin seksualitet, men at faren bestemt aldrig havde vidste noget.

»Jeg er egentlig aldrig kommet ud af skabet. Det har været vigtigt for mig. Jeg har bare ladet det sive af sig selv. Hvis nogen har spurgt mig, har jeg været ærlig og sagt, at jeg har datet både kvinder og mænd. Jeg følte ikke, at jeg skulle komme ud. Det burde være helt normalt,« forklarede Regan Gascoigne og forklarede følgende om, hvordan han gav sin far besked:

»Jeg smsede ham 'beklager vi ikke har haft snakken, men jeg følte ikke, det var nødvendigt. Jeg vidste, du ville være o.k. med det'. Og det var han.«

Paul Gascoigne blev skilt fra Regan Gascoignes mor, Sheryl Gascoigne, kort efter fødslen. I 1998.

Og selv den dag i dag påvirker det stadig den tidligere engelske landsholdsspiller, der havde en turbulent karriere og siden har haft en turbulent liv med blandt andet store alkoholproblemer.

»Det var følelsesmæssigt meget hårdt, og jeg har været single lige siden i mere end 31 år. Hvis jeg mødte den rette person, ville jeg indlede et forhold, men det har jeg ikke gjort,« siger Paul Gascoigne.