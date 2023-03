Lyt til artiklen

Gary Lineker er taget til nåde af BBC efter en hæsblæsende weekend, og dermed er han tilbage som sportsvært.

Det melder nyhedskanalen på sin hjemmeside.

»Gary er en værdsat del af BBC, og jeg ved, hvor meget BBC betyder for Gary, og jeg ser frem til, at han er en del af vores dækning i den kommende weekend,« siger generaldirektør i BBC Tim Davie.

Og hovedpersonen er da også ganske glad for at vende tilbage til BBCs fodboldprogram 'Match of the Day', som han har været vært på i 24 år.

Det er normalt sådan, seerne kender Gary Lineker. Men i weekenden har han slet ikke været på skærmen. Foto: David Klein Vis mere Det er normalt sådan, seerne kender Gary Lineker. Men i weekenden har han slet ikke været på skærmen. Foto: David Klein

»Jeg er glad for, at vi har fundet en vej frem. Jeg støtter vurderingen af sagen, og jeg ser frem til at vende tilbage igen,« lyder det fra Gary Lineker.

Dramaet med den profilerede tv-vært startede sidste uge, da Lineker havde udtrykt en skarp kritik af den engelske regerings asylplaner på Twitter.

Det fik BBC til at smide ham af skærmen, hvilket resulterede i, at programledere, eksperter, klubber og spillere fulgte trop.

Diverse Premier League-spillere og klubber nægtede i forbindelse med weekendens kampe at lade sig interviewe af BBC, og det betød, at 'Match of the Day' kun blev sendt i 20 minutter.

Til gengæld steg seertallene med næsten en halv million, skriver BBC.

Tim Davie fortæller desuden, at BBC vil gennemgå retningslinjerne for brugen af sociale medier.