Englands landstræner ser en stor lyst til at spille lørdagens VM-bronzekamp hos sine spillere.

Sankt Petersborg. Selv om der ikke spilles om guld, når England lørdag løber på banen til bronzekampen mod Belgien, er spillerne yderst motiverede.

Det understreger landstræner Gareth Southgate forud for kampen mellem de to tabende VM-semifinalister.

- Vi har sat standarder for, hvordan vi arbejder og spiller. Og vi vil fastholde de standarder til det allersidste, siger Southgate ifølge Reuters.

- Motivationen til at præstere og slutte med en medalje ved VM er høj. Det er der kun et engelsk hold, der har gjort før, siger han.

For Belgien blev semifinalen endestationen, fordi en flok stærke franskmænd løb med en sejr på 1-0 på et mål af forsvarsspilleren Samuel Umtiti.

England måtte se sig slået i semifinalen, da Kroatiens Mario Mandzukic i den forlængede spilletid scorede det afgørende mål for kroaterne.

Englands landstræner lægger ikke skjul på, at nederlaget har været svært at sluge.

- Det har selvfølgelig været nogle svære dage for os. Vi var 20 minutter fra en VM-finale og senere ti minutter fra en straffesparkskonkurrence.

- Det var derfor, vi tog herover. For at nå det store mål, siger Southgate.

England kan se tilbage på en VM-slutrunde, hvor holdet åbnede med to sejre og blev toer i gruppe G efter netop Belgien, som slog England i sidste gruppekamp.

Den kamp havde dog ikke nogen nævneværdig betydning for nogen af de to mandskaber og blev derfor spillet med en flok reserver fra de to hold.

Siden gik England videre fra knockoutkampe mod Colombia og Sverige.

Senest England fik medaljer ved et VM var i 1966, hvor England samtidig var værtsnationen. Dengang strøg englænderne til tops i turneringen.

/ritzau/