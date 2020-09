Gareth Bale konstaterer det stille og roligt.

»Det er fantastisk at være tilbage. Selvfølgelig har jeg fået en varm velkomst i omgivelser, hvor jeg er elsket. Jeg glæder mig til fremtiden,« siger han.

I et interview med den engelske tv-station BT Sport sætter fodboldspilleren ord på sit comeback til Tottenham efter syv år i Real Madrid, der bestemt ikke har været idylliske hele vejen igennem.

Reaktionen kommer efter afskedssalutterne fra Spanien i weekenden, hvor træner Zinedine Zidane fortalte, at de to ikke havde talt sammen i forbindelse med klubskiftet. Desuden fyldte nyheden om exitet kun få linjer på den spanske klubs hjemmeside.

Nu kommer Gareth Bale - på den lidt underspillede måde - med nogle bemærkninger til, hvordan forskellen er på den måde, han er blevet behandlet i henholdvis Tottenham og Real Madrid.

»Man kan spille det bedste fodbold, når man føler kærligheden fra fansene, og jeg er vendt tilbage med visheden om, at jeg ville få en god modtagelse,« lyder det nu fra Gareth Bale, der tidligere har fortalt, hvordan han har mistet selvtilliden af Real Madrid-tilhængernes piften.

Allerede da han forleden dukkede op ved Tottenham-anlægget var stemningen ganske anderledes. Her var mange begejstrede fans dukket op for at hylde den hjemvendte helt.

Det står i stor kontrast til de seneste år i Real Madrid, hvor Zinedine Zidane ikke har lagt skjul på, at waliseren langtfra har været på nogen som helst ønskeliste.

Sådan så Gareth Bale ud, da han seneste spillede i Tottenham. Billedet er fra 2013. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Sådan så Gareth Bale ud, da han seneste spillede i Tottenham. Billedet er fra 2013. Foto: DYLAN MARTINEZ

Nu glæder 31-årige Gareth Bale sig i stedet til udfordringerne i den klub, der gjorde ham til verdensstjerne.

»Jeg elsker klubben. Jeg elskede min tid her, og nu skal vi forsøge at vinde et trofæ eller to. Jeg vil nyde at spille fodbold her og give fansene noget at smile over,« siger Gareth Bale.

I Tottenham skal han arbejde sammen med manager Jose Mourinho, og det glæder offensivspilleren sig til.

»Han har talt med mig om nogle positioner, hvor han gerne ser mig spille, og det er jeg selvfølgelig glad for. Han var en stor grund til, at jeg er kommet tilbage. Han er et velrenommeret navn og en vinder. Han er perfekt til Tottenham. Vi skal til at vinde nogle trofæer, og det ved han bedre end nogen anden, hvordan man gør,« siger Gareth Bale.

Han kommer til en klub, der i weekenden for alvor tog hul på 2020-21-sæsonen med en 5-2-sejr ude over Southampton. Alle mål blev scoret af waliserens nye legekammerater i angrebet, hvor de endda satte en ny rekord: Harry Kane og Son Heung-Min.

Gareth Bale bliver i London-klubben også holdkammerat med danske Pierre-Emile Højbjerg.