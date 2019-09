De fleste fodobldspillere vil være glad efter en sæsonstart, hvor man har lavet to mål i tre kampe.

Men det er ikke tilfældet for 30-årige Gareth Bale.

Det siger han i et interview til Sky Sports:

»Jeg er ikke glad, når jeg spiller fodbold lige nu. Men når jeg spiller, så er jeg professionel og giver den altid alt, hvad jeg har og kan. Uanset om det er for klubholdet eller landsholdet,« siger den walisiske stjerne.

Garet Bale i aktion i den seneste kamp mod Villareal. Foto: JUAN MEDINA

Gareth Bale var under hele sommerens transfervindue rygtet væk fra Real Madrid, og blandt andet et bud fra en kinesisk klub var angivelt tæt på, at bringe Bale væk fra den spandske hovedstad. Cheftræner i Real Madrid, Zinedine Zidane, gav også udtryk for at Bale var på vej væk, men det lykkedes altså ikke. Bale vil i interviewet ikke ud med, hvor tæt på han egentlig var fra et skifte til Kina:

»Jeg formoder, at det er noget, du bliver nødt til at tale med Real Madrid om, og det er mellem mig og dem.«

Nu er Bale så igen blevet en del af Zidanes planer i Real Madrid, og han er startet inde de første tre kampe for holdet i La Liga efter en turbulent sæsonoptakt.

Zinedine Zidane. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Senest scorede han begge mål for hovedstadsklubben i 2-2 kampen mod Villareal.

Real Madrid havde en frygtelig sidste sæson, og Bale føler, at han blev stillet mere til ansvar end andre:

»Det var svært for alle. Jeg forstår, at jeg blev gjort mere til en syndebuk end de fleste, jeg tager det med en knivspids salt, selvom det måske ikke er helt retfærdigt.«

Waliseren er dog selv fint tilfreds med starten på den nye sæson:

»Du bliver belønnet for det hårde arbejde, som du laver hver dag, og jeg har startet sæsonen godt.«

Gareth Bale kom til Real Madrid fra Tottenham i sommeren 2013 for 101 millioner euro svarende til 750 millioner kroner.