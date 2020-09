Han plejer at have det sat op. Men under en landsholdstræning tog Gareth Bale hårelastikken ud og rystede de lange lokker.

Noget, en fotograf var hurtig til at fange med sit kamera, og Real Madrid-spilleren har også selv delt det på Twitter.

Faktisk har han gjort det til sit nye profilbillede efterfulgt af en emoji, der græder af grin.

Og billedet er bestemt heller ikke gået ubemærket hen hos adskillige fodboldfans, der ikke har kunnet dy sig i forhold til at sende en kæk bemærkning afsted.

Gareth Bale slap lokkerne fri under en træning, og det har fået stor opmærksomhed. Foto: ANDREW BOYERS

'Nu ved vi, hvorfor Zidane lader Bale sidde på bænken,' skriver en bruger blandt andet med henvisning til waliserens situation i den spanske klub.

Det er langt fra den eneste kommentar, det lange hår har fået, og her er blot et udpluk af de mange ord, det har fået med på vejen på Twitter:

'Gareth Bale har hovedrollen i Løvernes Konge.'

'Vi betaler virkelig for balsam til Gareth Bale.'

'Hvad fanden? Det tog mig ti år at få omkring 13 centimeter hår. Er det her photoshoppet, eller er jeg oprigtigt misundelig på Gareth Bale?'

'Det er ikke så mærkeligt, Zidane ikke kan lide dig. Han er misundelig på dit hår.'

Gareth Bale har selv fortalt, at Real Madrid har stået i vejen for, at han kunne skifte væk fra klubben, selvom han er røget ret langt ud i kulden i den spanske storklub. Dog føler waliseren sig ikke færdig på topniveau.

»Jeg er kun 31 år, men jeg føler, at jeg er i fantastisk form, og jeg synes stadig, jeg har meget at give. Vi må se, hvad der sker. Det er i klubbens hænder, men de har gjort det hele meget svært for at være helt ærlig,« har han fortalt til Sky Sports.

Han fortæller, at han forsøgte at skifte klub sidste år, men Real Madrid stod i vejen.

Det er ikke mange år siden, at han var en af verdens dyreste og bedste fodboldstjerner, og der er også gået rygter om, at Tottenham - som han spillede i fra 2007 til 2013 - vil hente ham hjem.

Og Gareth Bale har ikke selv afvist, at han vil tilbage til Premier League.

»Hvis de muligheder opstår, er det helt sikkert noget, jeg vil kigge på,« har han sagt i forbindelse med den nuværende landsholdssamling.