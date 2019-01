Det er den samme fod, som Neymar blev opereret i for ti måneder siden. Lægen er bekymret, siger PSG-træner.

En gammel skade i den brasilianske superstjerne Neymars højre fod brød op, da Paris Saint-Germain (PSG) onsdag slog Strasbourg i 16.-delsfinalerne i Coupe de France.

Det oplyser PSG i en meddelelse natten til torsdag.

De første undersøgelser viser, at en skade på hans femte mellemfodsknogle i højre fod "på smertefuld vis" er brudt op.

Ifølge klubben vil den 26-årige stjerne blive nøje overvåget de kommende dage. Samtidig oplyser PSG, at "alle behandlingsmuligheder" vil blive overvejet.

- Behandlingen vil afhænge af de næste dages fremskridt, skriver klubben.

Neymar forsøgte i første omgang at spille videre, men lokale medier rapporterer, at verdens dyreste fodboldspiller måtte forlade banen i tårer og erstattes af Moussa Diaby.

- Det var en situation, hvor der blev begået fejl imod ham tre gange, en gang efter den anden. Han vred om på foden. Dommeren gav ingenting, sagde PSG-træner Thomas Tuchel efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Lægen er bekymret, og "Ney" er bekymret, fordi det er den samme fod og det samme sted i foden.

Det var den 25. februar sidste år, at Neymar blev skadet i sin højre fod og ankel i en ligakamp for PSG mod Marseille.

Han blev opereret i marts, og her blev der indsat en skrue i hans fod for at hjælpe helingsprocessen på vej.

Han vendte tilbage til banen tre måneder senere, men havde svært ved at udmærke sig under VM i Rusland. Han blev blandt andet skarpt kritiseret for at overdrive, når han blev tacklet.

I perioden uden Neymar røg PSG desuden ud af Champions League med et samlet nederlag til Real Madrid, efter at Neymar ikke var i stand til at spille returkampen mod den spanske hovedstadsklub.

PSG har endnu ikke kommenteret på Neymar og hans skade i forhold til Champions League-kampen mod Manchester United på Old Trafford den 12. februar.

/ritzau/