Jens Stage scorede tidligt, men den tidligere FCK'er Benjamin Verbic svarede igen, da Dynamo Kiev fik 1-1.

FC København var torsdag aften på vej mod tre vigtige point i Europa League-gruppespillet, men det forhindrede den tidligere FCK-spiller Benjamin Verbic.

De danske mestre var ellers kommet foran på et tidligt mål af Jens Stage, men Dynamo Kiev, som også brændte et straffespark i kampen, fik 1-1 med hjem efter Verbic' scoring.

Med to runder igen har FCK og Dynamo Kiev begge seks point, mens Malmö FF følger efter med fem point på tredjepladsen. Lugano på sidstepladsen har to point efter torsdagens nulløsning mod svenskerne.

FCK møder i næste runde Lugano på udebane, mens Dynamo Kiev igen skal nær den danske hovedstad til udekampen mod Malmö FF.

Forud for torsdagens opgør gjorde FCK-manager Ståle Solbakken det klart, at angrebsesset Dame N'Doye ville misse kampen mod ukrainerne på grund af efterveerne af en knæskade.

I stedet havde Ståle Solbakken valgt Michael Santos og Pieros Sotiriou til angrebet, mens Jens Stage lå noget uvant i højre side af midtbanen fra start.

Det viste sig som en god løsning, da den tidligere AGF'er søgte med frem i det fjerde minut. En fri Stage satte indersiden på et Pierre Bengtsson-indlæg til bageste stolpe, og så var FCK i front 1-0.

Ukrainerne rystede chokstarten af sig, tilkæmpede sig overtaget på den centrale midtbane og spillede sig frem til et par store muligheder.

Den største tilfaldt Viktor Tsygankov, der et kvarter inde i opgøret misbrugte et straffespark, som Carlos Zeca begik ved at ramme bolden med albuen i feltet.

Det blev også til en stor chance til Artem Besiedin, hvis afslutning ikke havde meget luft ned til overliggeren.

Første halvleg blev spillet i et højt tempo, og sådan fortsatte det bogstavelig talt, da dommeren fløjtede anden halvleg i gang.

12 sekunder var spillet af halvlegen, da Oleksandr Karavaev sparkede bolden snert forbi mål med en tåhyler. Og samme Karavaev fik plads otte minutter senere, men sparkede igen skævt.

Intensiteten steg, som kampen skred frem, og særligt FCK-anfører Zeca var involveret i nogle skærmydsler.

Med 20 minutter igen viste Verbic nogle af de kvaliteter, der gjorde ham til en profil i FCK-trøjen i sin tid. Foran de 23.166 tilskuere i Telia Parken passerede han målmand Karl-Johan Johnsson efter et par hurtige kombinationer fra gæsterne.

Dynamo Kiev satte sig på spillet, men det kastede ikke flere mål af sig, og alt er fortsat åbent i gruppen.

/ritzau/