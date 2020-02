42 år er da ingen alder.

Italienske Gianluigi Buffon rundede i slutningen af januar netop denne alder, og i torsdagens Coppa Italia-kamp mod AC Milan spillede han sin første kamp som 42-årig.

Men det er ikke hans præstation på banen, man husker den aldrende Juventus-målmand for efter torsdagens kamp.

I mixedzone efter opgøret viste Gianluigi Buffon stolt en trøje fra modstanderholdet frem. 18-årige Daniel Maldinis trøje, for at være eksakt.

Så har du måske gættet, at det er sønnen til AC Milan-legenden Paolo Maldini, som Buffon byttede trøjer med torsdag aften.

Men det er faktisk gået hen og blevet lidt af en tendens for den italienske målmand, afslørede han selv efter kampen.

Daniella Matar, der er sportsjournalist for nyhedsbureauet AP i Milan, delte et billede af Buffon på Twitter med hans lille 'afsløring'.

»I min samling har jeg Chiesa og søn, Thuram og søn, Weah og søn og nu Maldini og søn. Jeg venter på deres børnebørn,« sagde Buffon efter kampen.

“In my collection I have Chiesa and son, Thuram and son, Weah and son, and now Maldini and son. I’m waiting for their grandchildren” #Juventus #ACMilan #MilanJuve pic.twitter.com/f4ZW0dz8qo — Daniella Matar (@DaniellaMatar) February 13, 2020

Her er der altså tale om fodboldlegenderne Enrico Chiesa, Lilian Thuram, George Weah og Paolo Maldini, som Gianluigi Buffon har spillet mod i begyndelsen af sine 25 år som professionel fodboldspiller.

Disses sønner er Federico Chiesa, Marcus Thuram, Timothy Weah og altså senest Daniel Maldini, som Gianluigi Buffon har fået trøjer fra.

42-årige Buffon spiller altså fortsat en rolle i Juventus, selvom han ikke længere kan bryste sig af titlen som sikkert førstevalg hos 'Den Gamle Dame'.

Foruden at stå på mål i pokalturneringen er det blevet til syv ligaoptrædener for Juventus i denne sæson, efter han kom tilbage fra et enkelt års afstikker til Paris St. Germain.