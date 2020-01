Årtiets første omgang stoledans gik i gang, da B.T. afslørede, at Jon Dahl Tomasson stopper som assisterende landstræner for at blive chef i Malmö FF. For hvem skal tage over for den tidligere landsholdsbomber?

Navnene er flere, men usikkerheden er stor. Derfor har B.T. bedt tidligere landsholdsspiller, superligatræner og nuværende ekspert hos Discovery Morten Bruun give et bud på, hvem der skal tage over for Jon Dahl Tomasson.

»Jeg ser det sådan, at der for alvor er brug for en, der kan bygge bro mellem cheftræner og spillere, som en traditionel assistenttræner typisk gør. Jeg kunne også godt tænke mig en, der kunne være med til at bygge bro mellem Åge Hareide og danskerne,« fortæller Morten Bruun.

Enten er der lagt op til, at det er en, som Åge Hareide tidligere har arbejdet sammen med, eller en, som kender landsholdet indgående. Men det vigtigste er, at det er landstræneren, som vælger den nye assistent, mener Morten Bruun.

Jeg vil næsten sige, at det er vigtigere, at Åge Hareide er glad for vedkommende, end at vedkommende har forstand på fodbold. Morten Bruun, fodboldekspert hos Discovery

»Det væsentligste er, på grund af denne her betændte situation mellem Hareide og Dansk Boldspil Union (DBU) (omkring trænerskiftet efter EM 2020, hvor Hareide ikke får forlænget sin kontrakt, red.), at det er Åge Hareides mand. Og det er også det, som jeg hører Peter Møller (fodbolddirektør i DBU, red.) lægge op til.«

Lidt karikeret kan man sige, at den kommende assistent skal indordne sig forholdene på et sammenspillet og fasttømret landshold, synes Morten Bruun.

»Jeg vil næsten sige, at det er vigtigere, at Åge Hareide er glad for vedkommende, end at vedkommende har forstand på fodbold, hvis man skal være lidt firkantet. Det er kriterium nummer et,« forklarer han med et let grin.

For Morten Bruun at se er der nærmest kun en, der passer perfekt på jobbeskrivelsen lige nu.

Landstræner Åge Hareide (th.) og assisterende træner Jon Dahl Tomasson (tv.) under fodboldlandsholdets træning i Helsingør, torsdag den 10. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide (th.) og assisterende træner Jon Dahl Tomasson (tv.) under fodboldlandsholdets træning i Helsingør, torsdag den 10. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tænker John 'Faxe' Jensen. Med sin landsholdsbaggrund må man sige, at han er den fødte mand i jobbet,« afslører han om EM 92-helten, der har erfaring med både cheftræner- og assistentrollen.

»Det skal være en, som Åge Hareide kan arbejde sammen med fra dag ét. Det bliver Hareides valg, og sådan skal det også være. Det skal også være en, som man må formode kan få fri fra sit job, og det tænker jeg nok, at John 'Faxe' Jensen kan fra sit Arsenal-job (han er ansvarlig for scouting af talenter i Skandinavien, red.). Det burde i hvert fald ikke være nogen hindring.«

Selvom det ikke er den mest kritiske post at skulle erstatte så kort tid før en EM-slutrunde på hjemmebane, er det stadig dårlig timing for DBU. For man kan ikke længere få den bedste løsning, mener Morten Bruun.

»Det er ubelejligt og en ærgerlig situation for DBU. For den løsning, der kommer nu, bliver kun den næstbedste. Men så er det heller ikke værre. Det var værre, hvis Åge Hareide fik nyt job, eller hvis Christian Eriksen brækkede benet. Så er den assistenttrænerrolle heller ikke mere væsentlig. Men man vil helst arbejde med den stab, som man har haft succes med. Det gælder nok i særdeleshed for Åge Hareide, der helt tydeligt ikke er tilfreds med alle delene af DBU,« siger han.