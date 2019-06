'Vi har skrevet historie.'

Sådan lyder teksten på et Instagram-opslag fra Cristiano Ronaldo ledsaget af et helt særligt billede, fodboldstjernen har delt.

Han sidder nemlig ikke alene, for ved siden af ham sidder basketlegenden Michael Jordan. Billedet kan ses i bunden af artiklen.

Og de to har netop skrevet historie indenfor hver deres sportsgren.

Ronaldo har blandt andet gjort det ved at være den første spiller, der har vundet ligaen i både England, Spanien og Italien.

56-årige Michael Jordan anses af mange som en af de største stjerner, der har været i basketball. Han spillede i mange år for Chicago Bulls og er indehaver af scoringsrekorden med over 30 point i gennemsnit per kamp.

Han er fem gange blevet udnævnt til 'Most Valuable Player', og billedet af de to sammen har fået kommentarfeltet på Ronaldos Instagram-konto til at stikke helt af.

Og det er for det meste på den gode måde.

'Hvilket billede!'

'Det billede burde ikke have lov til at eksistere, der er for meget storhed'

'De bedste nogensinde'

'Legender'

'The GOATS (Greatest Of All Time, red.) møder endelig hinanden!'

'To legender på samme billede'

'Sikke et billede'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner. I skrivende stund har billedet fået knap 42.000 kommentarer, og mens mange af dem hylder Cristiano Ronaldo og Michael Jordan, er der også nogle få, der ikke kan dy sig.

De stikker nemlig lidt til fodboldspilleren. De skriver, at Lionel Messi er den bedste, og at Cristiano Ronaldo skal rette teksten i sit opslag.

Den portugisiske stjerne er lige nu på sommerferie i Frankrig med sin kæreste, Georgina Rodriguez og sønnen Cristiano Junior.

De kan lige nu nyde livet under varme himmelstrøg, inden det igen bliver hverdag for Cristiano Ronaldo. Der går dog lige lidt endnu, da Serie A først starter til august.