Hvis United-nedturen fortsætter, så går den nok ikke ret meget længere.

Det er sådan snakken lyder i det engelske, når emnet falder på Manchester United og Ole Gunnar Solskjærs problemer i spidsen for den kriseramte storklub.

United er ude i en gevaldig tur ned ad krisens allé efter en række dårlige præstationer, og skal man tro den store avis Daily Mail, så har Manchester United allerede gjort klar til at hente en afløser for Solskjær.

Og det et ganske modigt valg. Der er tale om et af verdens største trænertalenter, som samtidig er den yngste træner i Europas fem største ligaer.

Foto: IAN KINGTON Vis mere Foto: IAN KINGTON

Det er nemlig Julian Nagelsmann, som United-ledelsen er brændt varme på. Han er i en alder af 32 år allerede et etableret navn i Bundesligaen, hvor han står i spidsen for RB Leipzig.

Den tyske 'wunderkind' fik sit helt store gennembrud, da han blev den yngste træner i Bundesligaen som bare 28-årig for Hoffenheim.

Ifølge Daily Mail har Manchester United holdt øje med Nagelsmann i længere tid, og klubben skulle have samlet rigeligt med information ind til at være overbevist om hans evner.

Nagelsmann, som i sommer blev hentet til RB Leipzig, har kontrakt med Yussuf Poulsens klub frem til sommer 2023. Derfor bliver det ikke nødvendigvis nemt at hente ham til England, såfremt det er ham, Manchester United vil rykke på i tilfælde af en Solskjær-fyring.

Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Foto: SASCHA STEINBACH

Det er ikke kun Nagelsmann, som er på Manchester Uniteds radar. Ifølge Gazetta Dello Sport er den tidligere Juventus-træner Massimiliano Allegri også et emne.

Han skulle dog have givet klubben et ultimatum: Han skal tilbydes jobbet inde for de kommende uger, hvis han skal takke ja.

Aktuelt peger meget på, at Ole Gunnar Solskjær ikke har en lang fremtid i klubben, som han lavede en tre-årig kontrakt med i foråret.

De Røde Djævle leverede endnu en slatten indsats i weekenden, hvor det blev til et 1-0-nederlag til Newcastle. Dermed ligger storklubben og roder nede på 12.-pladsen i Premier League.