Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den franske legende Patrick Vieira er færdig som manager for Premier League-klubben Crystal Palace.

Det bekræfter klubben fredag.

Det sker som følge af en lang række dårlige resultater, der har gjort klubben til en del af nedrykningsræset i den bedste engelske række.

Dermed skal landsholdsspilleren Joachim Andersen have ny træner, der er dog ingen meldinger om, hvem der overtager - heller ikke midlertidigt.

»Det er med stor beklagelse, at denne svære beslutning er blevet truffet. Resultaterne i de seneste måneder har bragt os i en svær situation i ligaen, og vi føler, at en skifte er nødvendigt for at overleve i Premier League,« siger klubbens formand Steve Parish.

Også Vieiras stab Osian Roberts, Kristian Wilson og Saïd Aïgoun følge med ud af døren.

Franskmanden kom til Palace i 2021, inden da havde han været træner i både Nice og New York City FC.

Nu skal han så til at finde sig et nyt trænerjob.

Crystal Palace møder i weekenden Arsenal, der bejler til det engelske mesterskab.