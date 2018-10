De første ord fra den fyrede Real Madrid-træner Julen Lopetegui blev en høflig afskedssalut til holdet.

Madrid. Under fem måneder efter at Julen Lopetegui blev fyret som spansk landstræner, måtte spanieren også forlade det glohede trænersæde i Real Madrid.

Lopetegui blev mandag aften fyret i Real Madrid, og han har dermed mistet to af fodboldverdenens mest profilerede trænerjob på meget kort tid.

Trods fyringen i Real Madrid siger 52-årige Lopetegui farvel med en høflig hilsen.

- Jeg vil takke klubben for den mulighed, den gav mig, og spillerne for deres indsats. Jeg ønsker holdet det bedste i resten af sæsonen, siger Lopetegui ifølge det spanske nyhedsbureau EFE.

Inden sommerens VM blev han fyret som spansk landstræner for at ikke at fortælle det nationale forbund, at han have accepteret et tilbud om ansættelse i Real Madrid.

Fyringen i Real Madrid skete, efter at klubbens ledelse havde holdt et møde mandag aften om situationen i kølvandet på søndagens 1-5-nederlag til FC Barcelona.

Santiago Solari, træner for Real Madrids andethold, overtager midlertidigt førsteholdet og skal som den første opgave lede mandskabet mod Melilla fra den tredjebedste række i pokalturneringen onsdag aften.

Real Madrid har tabt fem af de seneste syv kampe. I alle 14 kampe under Lopetegui har holdet vundet seks, tabt seks og spillet uafgjort to gange.

/ritzau/