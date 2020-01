Den tidligere fodbolddommer Bobby Madley giver nu sin version af, hvorfor han ikke længere dømmer i den engelske Premier League.

I et længere blog-indlæg på therefereesword.blogspot.com fortæller han, at såkaldt sort humor på en seks sekunder lang Snapchat-video har kostet ham jobbet.

»De sidste 18 måneder har været mental tortur for mig. Vær sød ikke at tænke dårligt om mig. Jeg er et menneske, som lavede en fejl – én, som mange, mange mennesker også kunne have lavet uden at miste alt,« skriver han blandt andet.

Episoden, som Bobby Madley hentyder til, og som betød, at han ikke har dømt i Premier League siden august 2018, fandt sted ved et sportsarrangement, hvor han ledsagede sin datter.

Fodbolddommeren Bobby Madley udviser den argentinske forsvarsspiller Ramiro Funes Mori i en Premier League-kamp mellem Liverpool og Everton i april 2016. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Fodbolddommeren Bobby Madley udviser den argentinske forsvarsspiller Ramiro Funes Mori i en Premier League-kamp mellem Liverpool og Everton i april 2016. Foto: PAUL ELLIS

Bobby Madley hævder, at han nogle år tidligere havde spøgt med, at han ikke skulle deltage i forældrenes løb, og at andre havde lavet sjov med, at han var bange for at tabe.

Da han efter arrangementet sad i sin bil, skal en person med gangbesvær angiveligt have passeret ham.

»Denne del af historien er jeg flov over. Jeg optog en seks sekunders video, hvortil jeg skrev: 'F..k me, nu har jeg en chance for at vinde forældrenes løb i år',« fortæller Bobby Madley, der tager stærk afstand fra sin handling.

»Min intention var, at spøgen var rettet mod mig selv. Havde jeg sendt den til nogen på Snapchat, så havde jeg accepteret den afgørelse, der kom på sagen. Jeg har på min telefon lagret videoen, som blev videresendt til en, jeg stolede på, via en privat besked,« skriver Bobby Madley.

Imidlertid opstod der nogle uger efter en kontrovers med personen, han sendte videoen til. Derefter havnede den hos hans chef.

Bobby Madley bor nu i Norge, hvor han i 2020 skal dømme i 2. division.