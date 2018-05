Odense. Det er ikke en mangelfuld indsats fra OB-spillerne, der har ført til, at Kent Nielsen mandag har fået en fyreseddel af klubben.

Det mener cheftræneren selv oven på klubbens beslutning om at kigge efter en ny træner på grund af skuffende resultater.

- Desværre har vi ikke kunnet indfri de sportslige mål, som vi i fællesskab havde sat os, men jeg føler, at det er et sundt og talentfuldt hold med en masse dygtighed, og som står et positivt sted.

- Det indhold, spillerne har leveret, har været i orden, og der, hvor vi ikke har været dygtige nok, det er på resultatfronten.

- Jeg har en stor tro på, at der fremover vil blive endnu bedre indhold og resultater, og det ønsker jeg virkelig for klubben, truppen og den faste stab omkring holdet, som jeg ønsker al mulig held og lykke fremover, siger Kent Nielsen til klubbens hjemmeside.

Kent Nielsen kom til OB i sommeren 2015 efter et særdeles succesfuldt ophold med mesterskab og pokaltriumf hos AaB.

Men hos fynboerne er det langtfra gået lige så godt. OB har haft ambitioner om at nå i top-6 og dermed mesterskabsslutspillet i de seneste to sæsoner, men begge gange er missionen mislykkedes, og det tager klubben nu konsekvensen af.

- Jeg tager selvfølgelig beslutningen til efterretning, men jeg er da også berørt af konsekvensen.

- Jeg har været rigtig glad for at arbejde i OB, hvor staben har støttet godt op om mig, og jeg har følt, at jeg sammen med staben og truppen har fået flyttet OB et andet sted hen, end der hvor klubben var, da jeg kom hertil.

OB har nu indledt jagten på en ny træner.

/ritzau/