Efter blot et halvt år i sædet er Mark Strudal færdig som cheftræner i Lyngby Boldklub. Men fyringen kommer ikke som et chok for den tidligere topangriber - heller ikke selvom resultaterne så småt var begyndt at gå hans og holdets vej.

Klubben har nemlig været delt i to lejre, fortæller han til B.T.

»Jeg har godt vidst, at vi har gennemgået en forandring. Og der har været kæmpe, kæmpe udfordringer. Ikke kun for mig som træner, men kæmpe udfordringer for hele klubben på rigtig mange parametre, og det har været vanvittigt svært. Og uden at sige for meget kan jeg bare konstatere, at ikke alle har været afstemt i denne forandring,« siger Mark Strudal og fortsætter:

»Der er stadig nogen, der tænker, at man er det ene sted - mens der er andre, der tænker, at man er et andet sted. Den uafstemthed er med til at give usikkerhed. Og derfor er fyringen ikke et chok for mig. Der var en del af klubben, der godt vidste, hvilken rejse dette ville blive. Men samtidig har jeg haft følelsen af, at der også var mange i klubben, der ikke var klar over, hvilken udfordring Lyngby stod over for.«

Den tidligere landsholdsangriber fik altså kun et halvt år i cheftrænerstolen hos superliga-nedrykkerne fra Lyngby.

På et evalueringsmøde onsdag formiddag meddelte klubbens ledelse Mark Strudal, at man ikke syntes, at samarbejdet var et match - og derfor ville man nu kigge efter en ny cheftræner.

Det blev punktummet for et intenst forløb, der startede med et opgør med flere af de rutinerede kræfter - blandt andet fik Mathias Tauber frataget sit anførerbind, hvilket fik den mangeårige Lyngby-spiller til at forlade klubben. Dernæst mislykkedes projektet med at genrejse Nicki Bille Nielsens karriere - det endte brat, da angriberen blev anholdt midt på Strøget.

Men Mark Strudal følte, at klubben endelig var landet efter al balladen - og derfor er han ked af det pludselige stop.

»Jeg er rolig og fattet, men jeg er også pisseærgerlig, for jeg synes, at vi var kommet igennem en virkelig svær periode. Eksempelvis i opstarten, hvor der var rigtig mange ting, som ikke var optimale. Men vi var kommet rigtig godt igennem på mange facetter, som jeg ikke vil trætte jer med lige nu.«

»Jeg følte faktisk, at vi var sluttet godt af og havde fået fodfæste og var kommet på plads. Og derfor er jeg pisseærgerlig, for det var nu, der var mulighed for at videreudvikle og skabe noget i den her klub. Netop fordi vi har været så meget igennem. Og jeg er sindssygt ærgerlig over, at vi ikke kunne komme til enighed omkring det sportslige setup.

»Ser man rent faktuelt på det, så var målsætningen en top-6-placering. Lige nu er vi på en ottendeplads, men alle kan se, at der ikke er mere end et point eller to til top-6. Og der er kun seks point op til en oprykningsplads. Lyngby kan uden problemer opfylde målsætningen.«

Er du overrasket over, hvor svært projektet var?

»Jeg overtog et hold, der var rykket ned og kun havde vundet én kamp ud af 26 mulige. Klubben havde overlevet en konkurs-trussel og skulle spare 50 procent på spillertruppen. Så det ville være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke vidste, at det ville blive et 'tough shit'-projekt. At det ville blive en balancegang, hvor jeg konstant skulle holde tungen lige i munden. Og det ærgerlige er, at jeg faktisk føler, at vi var kommet igennem den sværeste periode. Vi har taget nogle sindssyge kvantespring, og holdet har rykket sig helt vildt.«

Samarbejdet blev indledt med en del uro i geledderne, da Mathias Tauber fik frataget sit anførerbind. Føler du, at du har haft opbakningen fra spillertruppen?

»Ja, det har jeg følt. Altså, det har jo været en rejse, for når man starter en ny træningskultur op, og når man gør en trup op af gamle spillere, så ligestiller man alle. Og derfor vil der altid være nogle, som vil være lidt ærgelige - for de mister nogle privilegier. Til gengæld er der også nogle andre spillere, som får et fantastisk energiboost, en masse glæde og opportunisme.«

»Det var et målene, at det skulle være slut med det der dårlige omklædningsrum, hvor der var grupperinger med enkelte personer, der styrede hele showet og lagde bånd på en masse andre. Jeg har haft spillere, som mere eller mindre var mobbet ud af omklædningsrummet, da jeg startede - og som i dag står som glade drenge og spillere. Med min strukturændring har vi fået et godt omklædningsrum igen.«

»Og det har gjort, at vi har kunnet hive os op fra dybet og levere nogle virkelig gode kampe. Vi vinder ude i Silkeborg, vinder ude i Viborg, slutter af med at vinde 4-0 hjemme. Den moral og styrke vidner ikke om en trup i oprør mod træneren. Så nej, jeg føler ikke, at det er en trup, hvor størstedelen har mistillid til mig. Tværtimod,« slutter Mark Strudal.