Joachim Andersen skal have ny træner.

Det står klart, efter Lyon har afskediget cheftræner Sylvinho.

Nyheden skriver klubben på sin hjemmeside.

Brasilianeren, der kom til klubben i sommer, nåede kun at stå i spidsen for klubben i fem måneder.

Sylvinho fik kun ganske kort tid i Lyon. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL Vis mere Sylvinho fik kun ganske kort tid i Lyon. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL

Nederlaget i det lokale derby mod Saint-Etienne søndag blev skæbnesvangert for Sylvinho, der kun har ført Lyon til to sejre i sæsonens første ni ligakampe. Det rækker til en skuffende 14.-plads.

Der er endnu ikke kommet nogen permanent afløser for Sylvinho, men indtil videre vil Gerald Baticle stå for træningen under ledelsen af sportsdirektøren, Juninho.

Joachim Andersen kom også til Lyon i sommer, da han blev hentet fra Sampdoria. Den danske midterforsvarsspiller er det dyreste køb i Lyons historie, men også den dyreste danske fodboldspiller nogensinde.

Lyon betalte 224 millioner kroner for den 23-årige fodboldspiller.