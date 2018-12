Claus Bretton-Meyer er ikke længere direktør i DBU.

Efter fem turbulente år i spidsen for dansk fodbold fik DBU-bossen mandag aften overdraget beskeden om, at bestyrelsen ønsker et nyt ansigt i direktørstolen.

Det var DBU-formand Jesper Møller, der måtte overrække Claus Bretton-Meyer nyheden.

»Vi meddelte ham beslutningen i går (mandag, red.). Jeg havde et møde med ham. Vi har altid et møde i fjerde kvartal, hvor vi evaluerer på året, der er gået - og på, hvor DBU står. Og efter indgåelsen af de nye landsholdsaftaler og de politiske reformer, vi fik vedtaget i marts, står vi med en ny platform - og her vurderede vi, at det var tid til at kigge på ledelsesstrukturen. Og her fandt vi så, at der var behov for en ny profil,« fortæller Jesper Møller til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe

Hvordan reagerede Claus på fyringen?

»Ordentligt, professionelt og seriøst. Jeg skal ikke lægge skjule på, at det var ret trælst at skulle overbringe ham nyheden. Jeg har været med i 25 år, så det er ikke første gang, jeg skal give sådan en besked til en direktør eller træner. Og jeg vænner mig aldrig til det. Men Claus og jeg havde en god og ordentlig tone i snakken, og vi har også aftalt at mødes igen og drikke en kop kaffe, når vi er kommet over disse dage. Og det er jeg glad for.«

I har jo ansat Peter Møller som fodbolddirektør - er der overhovedet behov for en direktør i DBU?

»Ja. Vi har kigget på, hvordan fodboldens verden strukturerer sig, når vi kigger på eksempelvis internationale klubber og samlignelige forbund. Og her er det vigtigt, at man har fuldt fokus på fodbolden, den kommercielle platform og det politisk administrative. Og alt det har vi indtil videre haft samlet i en person. Og her vil vi nu kigge på, om vi skal bruge tre personer, to personer eller én person til det. Så der kan være tale om, at vi skal have fat i én eller flere personer.«

Foto: Thomas Lekfeldt

Er I allerede i gang med at forhandle med kandidater?

»Nej, det er vi ikke. Vi starter altid med at få beskrevet strukturen først. Og vi har jo som sagt en vigtig i den 1. marts 2019, hvor vi for første gang nogensinde har kongres, og hvor de politiske reformer træder i kraft - her reduceres bestyrelsen fra 16 til syv medlemmer. Derfor var timingen helt rigtig nu. Så vi tager os god tid til at kigge på det.«

Det er jo ingen hemmelighed, at Claus Bretton-Meyer har haft et par møgsager i sin DBU-tid. Der har været en tabt voldgiftssag og nogle meget langstrakte og dramatiske forhandlinger om landsholdsaftaler. Har disse sager medvirket til beslutningen om at fyre Claus?

»Nej, ikke for mit vedkommende. Fordi Claus blev netop ansat for at lave en forandring, en ny strategi og for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Og hjælpe os med at understøtte de politiske reformer. Ja, det har været turbulent - men det er altså turbulent at lave reformer og forandringer. Det afgørende for os er, at vi er i mål nu.«

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Udefra set går det jo forrygende for dansk fodbold lige nu. Landsholdet er ubesejret i to år. U21-landsholdet skal til EM til sommer. Landsholdsaftalerne er underskrevet, og der er endelig ro på. Er det ikke farligt at begynde at ryste posen nu?

»Min erfaring efter 25 år i dansk fodbold er, at det er netop, når det går godt, at man som ledelse har en særlig forpligtelse til at trykke speederen helt i bund og rykke på alle de områder, man kan. Nu har vi styr på biksen politisk, organisatorisk og aftalemæssigt, og nu skal vi videre.«

I siger, at afløseren skal have fokus på fodbold. Har Claus' fokus ikke været på fodbold?

»Jo, det har det været. Men der har også bare været så mange andre ting, han skulle tage sig af. Reformer og organisation. Nu vil vi gerne give udtryk for, at vi har fokus på fodbold, kommerciel udvikling og håndtering af den fremtidige politisk struktur.«

Skal afløseren så findes i fodboldverdenen?

»Nu ved vi ikke, om vi skal bruge én person eller flere personer. Det har vi en idé om tidligt i det nye år. Det er for tidligt at tale om, hvor vi kigger hen.«