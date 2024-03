Magne Hoseth er fortid som cheftræner i Lyngby.

Superliga-klubben har nemlig fyret nordmanden efter blot 50 dages ansættelse.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Her lyder det, at det er et fejlskøn fra Lyngbys side, der har ført til fyringen. Magne Hoseth havde hverken opbakning fra spillerne eller resten af staben, står der blandt andet.

Magne Hoseth er fortid i Lyngby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Magne Hoseth er fortid i Lyngby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Vi er frygtelig kede af situationen. Det er udelukkende os, der kan kritiseres, og vi vil gøre alt for at hjælpe Magne og familien videre. Det er os, der har trukket Magne ud af et godt job, fået hans familie til Danmark, og det må således også være os, der tager skraldet,« siger Andreas Byder, der er direktør i Lyngby Boldklub, og fortsætter:

»Vi har intet at bebrejde Magne for, og vi håber, at det er åbenlyst for enhver, at det intet har med de to første kampe at gøre.«

Den fyrede nordmand erkender da også, at der har været tale om et mismatch fra start.

»Det er en chance, som jeg værdsætter rigtig meget, men det er heller ingen hemmelighed, at jeg og Lyngby Boldklub har vist sig at være et mismatch, hvorfor jeg har fuld respekt og forståelse for klubbens beslutning. Jeg ønsker klubben alt det bedste fremover,« siger Magne Hoseth.

Søndag tager Lyngby imod Hvidovre. Til det opgør vil assistenttrænerne Mikkel Beckmann og Mads Kristensen lede holdet, oplyser klubben.