Jerry Quy har dedikeret store dele af sit liv til et kostume. Et stort og grønt et.

På transfersvinduets sidste dag blev han så fyret efter 27 år som maskotten Gunnersaurus i Arsenal. Det skriver Daily Mail.

Han skulle dog ikke vente længe på et nyt jobtilbud. Fordi det hele skete på transfervinduets allersidste dag.

Så ironisk nok så Sevilla muligheden for at lave en gylden handel, og senere samme dag blev han 'præsenteret' i den sydspanske klub.

Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020

På grund af coronavirussen, og de lange udsiger til fans på lægterne, valgte Arsenal at skære Gunnersaurus fra som et led i en større besparelsesproces.

I august nedlagde klubben hele 55 stillinger og nu kom turen til maskotten, som har været en del af klubben siden 1993. En ny kontraktforlængelse til Pierre-Emerick Aubameyang samt dyre indkøb har gjort, at klubben måtte tage pengene et andet sted fra.

Jerry Quy var ansat på deltid i alle 27 år, og er selv en livslang fan af klubben. Han gik angiveligt glip af sin brors bryllup, fordi han skulle arbejde den dag.

Mange fans ytrede deres utilfredshed med fyringen på Twitter, da Gunnersaurus har været en del af mange års op- og nedture i klubben. Arsenal har dog forsikret, at Gunnersaurus nok skal vende tilbage en dag.

Og nu er redningskransen måske blevet kastet ud af Mesut Özil. Han har nemlig ikke opgivet Jerry Quy og Gunnersaurus:

»Jeg var så ked af at Jerry Quy, aka vores famøse og loyale maskot Gunnersaurus, som er en integreret del af vores klub, pludselig var blevet sorteret fra. Derfor tilbyder jeg at betale den fulde løn til vores store grønne fyr så længe jeg spiller i Arsenal, så Jerry kan beholde det job han elsker så højt,« skriver han på Twitter.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

Om han så fortsætter i Arsenal eller rent faktisk tager til Sevilla, står endnu ikke klart.

Gunnersaurus var ikke den eneste, som Sevilla præsenterede på transfervinduets sidste dag. De to hollændere Oussama Idrissi og Karim Rekik kom også til klubben.

Arsenal lavede velsagtens en af de største transfers overhovedet mandag. Thomas Partey skifter til klubben fra Atletico Madrid for 375 millioner kroner.