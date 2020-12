Fodboldspilleren Madeleine Wright er blevet fyret af sin klub Charlton, efter en række 'upassende' videoer har set dagens lys.

Ifølge flere engelske medier florerede Wrights videoer på sociale medier, og i sidste ende landede de på klubbens bord.

På videoerne kan man blandt andet se hende køre sin Range Rover, mens hun drikker champagne bag rattet.

Derfor har Charlton nu smidt hende ud af klubben.

»Som klub er vi skuffet over opførelsen, som ikke repræsenterer den standard, vi stræber efter. Spilleren angrer og har nu forladt klubben. Klubben vil gerne gøre det klart, at selvom opførselsen ikke er passende, så er spillernes velbefindende stadig vigtig for os. Derfor har hun stadig adgang til klubbens støtteorgan, hvis der er brug for det,« siger en talsmand fra Charlton til The Sun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af @madelene_wright

Det er ikke første gang, at Wright roder sig ud i problemer. Da hun spillede i Millwall, blev hun også undersøgt for en video, der viste hensynsløs kørsel.

Wright kom til klubben i januar og nåede altså ikke at spille året færdig for London-klubben.

Charltons kvindehold spiller til daglig i den næstbedste engelske række The Championship.