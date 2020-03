Den hollandske fupfodboldspiller Bernio Verhagen, der i efteråret en kort periode var på kontrakt i 1. divisionsklubben Viborg FF, må affinde sig med fortsat at sidde varetægtsfængslet.

»Desværre har vi fået nej fra Landsretten på en forespørgsel om, hvorvidt han kan blive løsladt. Både han og jeg synes, at varetægtsfængslingen har varet lige længe nok. Men vi må erkende, at det ikke er en usædvanlig situation, han er havnet i. Jeg kender eksempler på nogle, der har været varetægtsfængslet i over et år,« siger hans danske advokat Lars Thousig til B.T.

På Benio Verhagens vegne havde han tidligere på måneden bedt Retten i Viborg om at afse tid til, at han kunne afgive en ny forklaring.

»Men det ville de ikke være med til,« siger Lars Thousig.

Hermed er der lagt op til at retssagen skal gennemføres som planlagt 28.-30. april i Viborg.

»Ganske vist er Danmark i øjeblikket hårdt ramt at coronakrisen. Det betyder, at mange myndigheder har lukket ned. Men eftersom landet officielt 'kun' er lukket ned frem til 14. april, har jeg intet hørt om, at retssagen risikerer at blive udskudt,« siger Lars Thousig, der fortæller, at man går efter en frifindelse.

»Det mener jeg, at der er gode muligheder for,« siger Lars Thousig.

Sådan ser sagens anklager Katrine Melgaard dog ikke på sagen.

»Vi går efter en fængselsstraf, der bliver udmålt i antal år. Efter strafskærpelsen for voldtægt risikerer han i hvert fald to år og seks måneders fængsel,« siger Katrine Melgaard.

Bernio Verhagen blev efter et grundlovsforhør i Retten i Viborg varetægtsfængslet i november, fordi han er anklaget for blandt andet vold og trusler mod en tidligere kæreste.

Desuden er han sigtet for at have flygtet fra politiet.

Bernio Verhagen stak af den 16. december, da han om formiddagen havde været for retten i Viborg.

Men over middag flygtede han, da han af to betjente skulle overdrages til arresten i Holstebro.

Politiet jagtede ham efterfølgende, og fodboldspilleren var også meget aktiv på de sociale medier.

»I dag forlod jeg fængslet, og lige nu er jeg på vej til Sverige for at besøge en god ven,« skrev han blandt andet.

Det viste sig dog ikke at holde stik, og Bernio Verhagen blev efterfølgende fundet i et kælderrum i en etageejendom i Holstebro.

Selv skrev Bernio Verhagen dette om episoden med sin chilenske kæreste i kiosken:

»Den aften havde vi et skænderi i en kiosk i Viborg. Efter det eskalerede situationen. Medierne viser kun den del, hvor jeg er 'voldelig'. Jeg slog hende aldrig,« skrev han og tilføjede:

»Jeg forsøgte bare at få fat på min telefon. Jeg fortryder det så meget, fordi jeg elsker den pige inderligt. Jeg gjorde alt for hende. Der er så mange videoer, der viser, at hun gør ting ved mig. Men jeg ville aldrig offentliggøre dem,« skrev Bernio Verhagen, der nu sidder varetægtsfængslet i Aarhus Arrest.

»Her har han i sin celle mulighed for at se tv, og komme på gårdtur,« fortæller Lars Thousig.

Bernio Verhagen var i november på kontrakt i fodboldklubben Viborg FF, der i en pressemeddelelse beskrev ham som en »lynhurtig og aggressiv spiller«.

Aftalen blev tre uger senere ophævet, da det gik op klubledelsen, at hans fodboldmæssige evner var stærkt begrænsede.

»Vi har ingen kommentarer til sagen. Den er fortid og vi kigger på andre ting. Sagen er overdraget til politiet, og det er dem, der varetager den,« har Viborg FF's direktør Morten Jensen tidligere udtalt til B.T.