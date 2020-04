Bernio Verhagen har efterhånden siddet i fængsel i fem måneder, men noget tyder på, at fupfodboldspilleren må blive siddende på pinebænken lidt endnu i mere end én forstand.

Én ting er, at retssagen i næste uge er i stor fare. Det kommer vi til. Noget andet er, at bedragerisagen mod Bernio Verhagen, for at have snydt sig til en kontrakt, med Viborg har lange udsigter.

Alligevel kører man sagen om blandt andet voldtægt, vold og trusler først.

»Det skyldes, at han sidder varetægtsfængslet og har gjort det siden november. Man skal helst ikke sidde varetægtsfængslet for længe. Så når vi kan se, at efterforskningen på bedrageriforholdet kommer til at trække ud, fordi der også er noget international efterforskning, er det ikke forsvarligt at lade ham sidde, indtil vi er færdige,« siger anklager Katrine Melgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.og fortsætter.

Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen. Vis mere Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen.

»Vi har taget en vurdering, at vi hellere ville få afgjort de forhold, som er færdigefterforskede, og så kigger vi på det andet på et andet tidspunkt.«

Bernio Verhagen kom i vælten, da B.T. kunne afsløre, at han havde snydt sig til fodboldkontrakter i flere udenlandske klubber og også i Viborg FF i slutningen af 2019. Han står til at skulle for retten 28., 29. og 30. april i Viborg, hvor det er forholdene omkring blandt andet voldtægt, vold og trusler, der vil blive behandlet.

Det kan også ske, at Bernio Verhagen må blive siddende i sin celle endnu længere end blot til den forventede domsafsigelse på de mere private forhold 30. april. For selvom domstolene er genåbnet efter coronaepidemien, er det endnu usikkert, om retssagen kan gennemføres som planlagt i næste uge - blandt andet på grund af Bernio Verhagens veninde Muci Nayaret, der bor i Chile og ikke kan komme til Danmark under coronaepidemien.

»Vi ved det ikke endnu. Vi afventer også domstolene. Under alle omstændigheder kan vi ikke få fløjet det vidne ind, som vi har fra Chile. Den problemstilling er vi i gang med at finde ud af,« siger Katrine Melgaard.

Bernio Verhagen foran Retten i Viborg. Foto: Thomas Idskov Vis mere Bernio Verhagen foran Retten i Viborg. Foto: Thomas Idskov

Vil man kunne gennemføre sagen uden vidnet fra Chile?

»Nej.«

Så bliver sagen vel ikke til noget lige nu?

»Nej, hele spørgsmålet er så, om man skal udsætte alle dagene nu til et senere tidspunkt, eller om vi skal starte op med afhøring af ham og afhøring af de vidner, der allerede er indkaldt. Og så udsætte resten til engang enten før eller efter sommmerferien, hvor vi forhåbentlig kan få hende enten fløjet ind eller med på en video fra Chile,« siger Katrine Melgaard.