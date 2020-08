Christian Eriksens situation i Inter er uholdbar. For nu at sige det mildt.

Det er der enighed om i den nyeste udgave af 'Fodbold FM', hvor panelet ser dystert på Eriksens fremtid i den italienske storklub.

Særligt samarbejdet med Inter-træner Antonio Conte bekymrer Morten Crone Sejersbøl, der er en del af panelet.

»Christian Eriksen-situationen er irriterende. Først syntes jeg, at Inter var en irriterende klub, og så må alle Inter-fans derude synes, at jeg også er pisse irriterende. Men så skifter han ned til Conte, som åbenbart synes, at hans attitude og sådan nogle ting er forkerte. Jeg synes lige nu, at den der handel er så irriterende,« siger Morten Crone Sejersbøl og fortsætter:

»At han ikke spiller, at de åbenbart ikke ved, hvad de har fået – måske også, at han ikke bare formår at præstere fra dag ét. Det er også vildt arrogant at kræve det af ham, men jeg synes, at den der handel ser lidt desperat ud i forhold til, hvor mange muligheder der har været i rigtig mange år, som jeg tolker det. Det virker bare ikke som det rigtige skifte her allerede efter et halvt år.«

Også fodboldscout Erik Larsen ser problemer i matchet mellem Antonio Conte og Christian Eriksen.

»Der er et dårligt match på flere planer, som jeg ser det. Det ene er fremtoningen som en bærende spiller for Inter – der er Conte vant til, at man råber og skriger og hanker op i det hele. Men der er også noget taktisk. Conte kan bedst lide, hvis du spiller forbi 10'eren, som så får den oppefra. Og Eriksen kan bedst lide at få den i mellemrummet – det vil sige, at den ikke bliver spillet forbi ham,« siger Erik Larsen, mens Morten Crone Sejersbøl supplerer:

»Så det er et match made in hell (lavet i helvede, red.),« siger han.

Hele panelet udgøres af Erik Larsen, Morten Crone Sejersbøl og Michel Wikkelsø Davidsen. Vært er Søren Paaske.

I mandagens udsendelse tager panelet temperaturen på FC København før Europa League-braget mod Istanbul Basaksehir. Derudover bliver der også varmet grundigt op til de kommende Champions League-kampe, ligesom Pierre-Emile Højbjergs fremtid bliver diskuteret.

Du kan høre 'Fodbold FM' som podcast, men du kan også streame udsendelsen som video øverst i denne artikel.

'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen hver mandag de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland.