Et enkelt mål var nok for Fulham, da holdet blev det seneste til at slå Liverpool på Anfield.

Krisen kradser i Liverpool. Især hjemme på Anfield, der ellers indtil for nylig var en uindtagelig bastion for de forsvarende mestres modstandere.

Men sådan er det altså ikke længere. Søndag tabte Liverpool for sjette gang i træk på eget græs, da det mod Fulham endte 0-1 i Premier League.

Man skal bladre kalenderen tilbage til 16. december for at finde den seneste sejr til Jürgen Klopps mandskab på den ikoniske hjemmebane.

Med sejren holder Fulham sig til i kampen om at blive i Premier League. Holdet har nu 26 point på den øverste plads under nedrykningsstregen.

Det er lige så mange, som Brighton har på den sjove side af stregen, dog med en kamp i hånden i forhold til hovedstadsklubben.

Liverpool mistede vigtige point i kampen om en top-4-placering, som giver adgang til Champions League næste sæson. Klopp og co. har fire point op til Chelsea på fjerdepladsen, som dog kan øge forspringet mandag mod Everton, der omvendt kan gå forbi Chelsea med en sejr.

Liverpool blev mod Fulham sendt til pause med en spand koldt vand i hovedet, da Mario Lemina i de døende sekunder af første halvleg scorede. Gaboneseren stjal efter et frispark bolden for næsen af Mohamed Salah og halvflugtede den i mål.

Selv samme Lemina var torsdag skyld i, at et Fulham-mål blev annulleret mod Tottenham, da bolden, kort inden Josh Maja sendte den i mål, ramte Leminas hånd, som midtbanespilleren ellers holdt helt ind til kroppen.

Fredag kom det frem, at den regel fra næste sæson bliver ændret, så en berøring med hånden af den slags ikke vil føre til annullering af et mål.

Men Mario Lemina fik altså allerede en form for revanche mod Liverpool, og gjorde at gæsterne kunne gå til pause med medvind i ryggen.

Det kom London-holdet til gode i anden halvleg, hvor Liverpool stormede Fulhams felt og anlagde et tungt pres i jagt på en udligning.

Men selv om det flere gange brændte på, holdt Joachim Andersen og resten af Fulhams forsvar altså stand.

