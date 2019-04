Dyre investeringer i spillertruppen slog fejl, siger undskyldende Fulham-ejer efter nedrykning.

Ejeren af Premier League-klubben Fulham, den pakistansk-amerikanske milliardær Shahid Khan, undskylder onsdag over for klubbens fans, efter at nedrykningen tirsdag aften blev en realitet med 1-4-nederlaget til Watford.

I et indlæg på Fulhams hjemmeside erkender han, at strategien om at købe dyre spillere før sæsonen slog fejl.

- Vores resultater de seneste tre måneder har været ligeså udfordrende for mig og alle andre i klubben, som de har været for jer. Gårsdagens udfald gjorde, hvad vi ikke troede var muligt i august og forsøgte at afværge under sæsonen, til virkelighed. Det gør denne dag til svær for os alle.

- Jeg er ked af, at jeg har svigtet jer. Vores mål for sæsonen var at bygge oven på vores oprykning ved at investere kraftigt i truppen for at sikre, at Fulham ville spille i Premier League. Det virkede ikke, og det må vi tage ansvaret for.

- Vi skal reflektere og komme med et modsvar. I de kommende uger vil vi præsentere vores visioner for fremtiden, skriver Shahid Khan.

Samtidig forsikrer han, at han ikke er på vej ud af klubben efter nedrykningen. Han har ejet klubben siden 2013.

Da Fulham rykkede op sidste sommer, købte klubben spillere for cirka 100 millioner pund, hvilket svarer til cirka 868 millioner kroner. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er beløbet det højeste brugt nogensinde af en oprykker til Premier League.

Fulham rykkede også ud af Premier League i sæsonen 2013/14.

/ritzau/