Med en scoring dybt inde i dommerens tillægstid sikrede Alex Iwobi Fulham en 2-1-sejr på Old Trafford.

Manchester United leverede en skuffende indsats hjemme på Old Trafford, da Fulham lørdag var på besøg og besejrede hjemmeholdet fortjent med 2-1.

Det så ellers ud til, at Harry Maguire få minutter før tid sikrede hjemmeholdet point med sin udligning. Men dybt inde i dommerens tillægstid slog Fulham til på en omstilling.

Dermed satte Fulham en kæp i hjulet på Uniteds gode periode, der inden lørdagens kamp lød på fem sejre i de seneste fem kampe.

Fulham ligger efter sejren på en 12.-plads med 12 point ned til Luton under nedrykningsstregen. United indtager sjettepladsen og har tre point op til Tottenham, der ligger på placeringen over.

Christian Eriksen havde inden lørdagens kamp siddet på bænken i de fem seneste United-kampe, der var endt med sejr. Den danske midtbanekreatør blev i begyndelsen af anden halvleg skiftet ind, men leverede en sløj indsats.

Fulham var klart bedst fra begyndelsen af opgøret, hvor United havde det svært.

Gæsterne var mest på bolden og skabte også flere gode muligheder for at tage føringen, men skarpheden i afslutningerne manglede.

Rasmus Højlund blev fredag meldt ude to til tre uger med en muskelskade, og det var tydeligt, at United led under den danske angribers fravær.

Mod slutningen af første halvleg vågnede værterne en smule og satte sig på begivenhederne.

Det momentum, som United havde opbygget frem mod pausen, forsvandt som dug for solen fra anden halvlegs start.

Fulham var igen det bedste hold på banen og med 25 minutter tilbage, kom gæsterne fuldt fortjent foran.

Et hjørnespark dumpede ned for fødderne af midtstopperen Calvin Bassey, der kanonerede bolden op i nettaget bag en chanceløs André Onana.

Derfra indledte United et pres på gæsterne for en udligning.

Tre minutter før tid var der gevinst, da forsvarsspilleren Harry Maguire var blevet fremme efter en dødbold og sparkede en returbold i mål.

Bedst som publikum troede, at United nu ville indlede et stormløb i tillægstiden på de tre point, endte det lige omvendt.

Syv minutter inde i tillægstiden fangede Fulham værterne i en omstilling, som Alex Iwobi afsluttede og dermed sikrede gæsterne alle tre point.

Crystal Palace med Joachim Andersen på holdet holdt buret rent og slog på hjemmebane Burnley med 3-0. Jacob Bruun Larsen sad på bænken i hele kampen for gæsterne.

/ritzau/