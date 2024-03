Han har kunnet følge med i mange af konkurrenternes pressemøder i denne Champions League-sæson.

Men da han for få uger siden så med, da stjernetræneren Pep Guardiola holdt pressemøde, blev FC København-cheftræner Jacob Neestrup for første gang ramt.

Ramt af en fornemmelse af, at Manchester City på ingen måde ville undervurdere den lille danske klub, der pludselig boksede i en vægtklasse langt over sin egen i ottendedelsfinalerne i Champions League.

»Det er sådan, at jeg altid sidder og ser alle trænernes pressekonferencer, før de møder os, og da jeg så Guardiolas, fik jeg en rigtig irriterende fornemmelse.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Den var, at de var topforberedte, og at de respekterede os, og det var derfor, at de som det første hold i europæisk sammenhæng gik ind og tog fuldstændig kontrol over kampen i Parken - i hvert fald i min tid,« fortæller Jacob Neestrup inden FC København onsdag gæster Guardiola og City i Manchester.

Han føler ikke, at Guardiolas rosende ord om blandt andet FCKs solide defensiv var tom luft.

»Jeg sad bare med fornemmelsen: 'Okay, der kommer et hold i morgen, som ikke kommer til at undervurdere os.'«

»De vidste godt, hvilket tryk de skulle ind at spille mod (i Parken, red.), så det nemmeste for ham i forhold til det, det var at tage fat i kuglen, og det lykkedes de meget godt med,« siger Neestrup og fortæller, at Guardiolas velforberedte stil er en inspiration for ham og FC København.

Den velforberedte stil er fortsat inden returopgøret, selvom Manchester City allerede fører 3-1 og møder et decimeret FCK-hold onsdag i returkampen.

Det kom til udtryk på Manchester Citys pressemøde, hvor Pep Guardiola fortalte.

»Jeg er helt og aldeles klar over deres styrker og kvaliteter, for vi har mødt dem de seneste to år med den samme træner. De kombinerer godt med deres angriber, er tålmodige i opspillet og så er der særligt én ting, jeg godt kan lide.«

»Det er måden, de forsvarer sig på, og hvordan de er kompakte. De er i alle momenter virkelig, virkelig velorganiserede, og det gør de rigtig godt,« lød det fra Guardiola, inden B.T. spurgte manageren, om han havde nogen bekymringer gående ind til kampen med en 3-1-føring mod et hold af FCKs størrelse.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg vil altid være bekymret, men på den anden side ville jeg foretrække at være foran 3-1 i stedet for omvendt. Men jeg er har virkelig stor respekt for FCK.«

»Vi skal præstere på den måde, det kræver for at kvalificere os til næste runde. I fodbold kan alt ske, og man kan få et rødt kort efter 10 minutter.«

»Fejl kan gøre store forskelle, og alt kan ske. Selv hvis vi kommer bagud efter 88 minutter mod FCK. Det er ikke slut. De kan score til 0-2, og så er der forlænget spilletid, så vi skal forberede os godt, og det særligt mentalt.«

»Vi respekterer bedst FCK og denne turnering ved at gøre vores bedste og præstere. Det fortjener denne turnering,« lød Guardiolas svar.

Du kan følge, om han får noget at bekymre sig over, når B.T. dækker kampen gennem hele aftenen onsdag.

Der er kampstart på Etihad Stadium klokken 21.00 dansk tid.