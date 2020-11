Youssoufa Moukoko. Husk det navn.

Den purunge Dortmund-angriber har haft godt gang i at smadre alle rekorder på fodboldbanen, men det er ikke kun dér, at den blot 15-årige fodboldspiller leverer vanvittige tal.

For på trods af sin unge alder er Moukoko allerede en yderst velbetalt ung mand, og han har allerede scoret en kontrakt, der er mange millioner værd.

Altså ud over hans løn, der ifølge The Sun ligger i omegnen af 50.000 kroner. Om ugen.

Moukoko har scoret 90 mål i 56 kampe for Borussia Dortmunds U17-hold. Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Moukoko har scoret 90 mål i 56 kampe for Borussia Dortmunds U17-hold. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Det er selvfølgelig ikke kun Borussia Dortmund, der har fået øjnene op for det unge supertalent. Sidste år valgte Nike at skrive kontrakt med Moukoko til en værdi af cirka 67 millioner kroner, der også indeholder en bonus ved underskriften på cirka 7,5 millioner kroner. I alt svarer beløbet rundt regnet til 10 millioner euro.

Altså helt vanvittige tal for en 15-årig knægt.

Youssoufa Moukoko er så god, at Borussia Dortmund tilføjede ham til Champions League-truppen først på sæsonen, selv om han ikke må spille for førsteholdet før sin 16-års fødselsdag.

Det samme gælder i Bundesligaen, men heldigvis for ham selv og Borussia Dortmund er ventetiden snart ovre. Han fylder nemlig 16 år 20. november, og så får den unge komet lov til at vise, om han kan leve op til den store hype.

Derfor kan han få Bundesliga-debut på lørdag, når Dortmund møder Hertha Berlin. Gør han det, bliver han den yngste spiller nogensinde til at tørne ud i rækken.

Efter han får debut på førsteholdet, kan angriberen formentlig også se frem til en klækkelig lønstigning.

»Youssoufa er et exceptionelt talent, og i slutningen af denne her sæson vil han have scoret 120-130 mål i juniorkategorierne. Det giver mening at tage ham op på det øverste niveau,« sagde juniorkoordinator i Borussia Dortmund Lars Ricken for nogle måneder siden til Kicker.

I denne sæson har angriberen, der er født i 2004, nettet 13 gange i fire kampe med U19-holdet.

Det betyder, at han i alt har scoret 51 mål i 32 kampe i den ungdomskategori, ligesom han nåede at score hele 90 gange i 56 kampe for U17-holdet.