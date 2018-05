Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Alan Shearer – ryk til side! Der er så meget en ny bomberkonge i byen.

Mohamed Salah, Liverpools sensationsangriber, har nemlig med sin scoring i dagens ligakamp mod Brighton banket sig alene i spids på rekordlisten over flest scorede mål af en spiller i en Premier League-sæson med 38 kampe.

Se Salahs fem bedste PL-mål i videoen øverst

Det var Liverpool-kometens mål nummer 32 i sæsonen, hvilket er et mere end de ovennævnte superstjerner har formået en enkelt 38-kamps Premier League-sæson. Det faldt efter 26 minutters spil i kampen hjemme på Anfield mod Brighton, som fortsat er i gang, hvor Salah iskoldt afsluttede et angreb med at sparke bolden ind med sit varme venstreben.

GOOOAAAAAALLLLLLLLLLLLLL SALLLAAAAAAAHHHHH!



THERE IT IS, THE RECORD-BREAKING GOAL!



Most goals in a 38-game Premier League season:



Mo #Salah 32



Luis Suarez 31

Cristiano Ronaldo 31

Alan Shearer 31 pic.twitter.com/vw7HUskESh — SHAAD AUHAMMUD ️ (@The_Shaad) May 13, 2018

Congratulations @MoSalah on the new goal-scoring record. I enjoyed it while it lasted! @premierleague #PLrecord — Alan Shearer (@alanshearer) May 13, 2018

Som det ses i tweetet herover, bliver Salah hyldet af en af de tidligere rekordholdere, Alan Shearer:

»Tillykke til Salah med målrekorden. Jeg nød det, så længe det varede,« skriver angrebslegenden.

Den 25-årige egyptiske angriber kom til Liverpool i sommer fra AS Roma, hvor han blev købt for omkring 350 millioner kroner. Nærmest fra dag et har han taget Anfield med storm med storspil, som vel nærmest aldrig er set lignende for en spiller i sin debutsæson for en klub i Premier League.

Ifølge Daily Mail topper lynhurtige og driblestærke Salah da også listen over vildeste enkeltsæson nogensinde i Premier League.

Foruden de 32 mål, som har været med til at sikre Liverpool en af de fire Champions League-pladser, så har Salah, som har fundet ind i et forrygende offensivt samarbejde med Firmino og Sadio Mané, været med at spille De Røde i finalen i netop Champions League.

Salahs 32 scorinerg er faldet mod 17 ud af de 19 modstandere, Liverpool har mødt i Premier League. Og kun et enkelt af dem er scoret på straffespark.