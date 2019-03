Cristiano Ronaldo skal holde sig langt væk fra USA, hvor han er under anklage for voldtægt.

Ledelsen i Juventus frygter nemlig, at den portugisiske superstjerne vil blive tilbageholdt af de amerikanske myndigheder.

Derfor dropper Juventus til sommer at spille med i den amerikanske del af sommerturneringen International Champions Cup. Det skriver New York Times.

Den højtprofilerede sommerturnering, som de største europæiske klubber bruger som forberedelse til den nye sæson, afvikles hver sommer i både USA og i Østen.

Cristiano Ronaldo i Juventus-trøjen.

I år har arrangørerne sørget for, at Juventus skal spille i enten Kina eller Singapore, da Cristiano Ronaldo i efteråret blev anklaget af en amerikansk kvinde for en voldtægt i 2009.

Det kom frem i september sidste år i avisen Der Spiegel bare en måned efter Ronaldos opsigtsvækkende kæmpeskifte fra Real Madrid til Juventus.

Amerikanske Kathryn Mayorga påstår, at Ronaldo voldtog hende på et hotelværelse i Las Vegas i 2009.

Efterfølgende skulle han have betalt hende 375.000 dollar for at få hende til ikke at afsløre episoden. Ronaldo kalder anklagerne for 'fake news', og hans advokater truer Der Spiegel med et søgsmål.

Juventus' Cristiano Ronaldo celebrates the victory at the end of the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between Juventus FC and Club Atletico de Madrid at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 12 March 2019.

Artiklerne fra det tyske magasin, som havde fået fingrene i hundredvis af lækkede dokumenter, fik Las Vegas' politi til at starte en undersøgelse af hændelsen natten til den 13. juni 2009.

Den nu 33-årige Cristiano Ronaldo var dengang spiller for Manchester United, da han mødte den to år ældre Kathryn Mayorga på en natklub i spillebyen.

Efterfølgende inviterede han hende og andre festdeltagere med op i sin suite. Det var her - i hotellets badeværelse - at Mayorga siger, at Ronaldo voldtog hende.

»Efter at han voldtog mig, ville han ikke lade mig være. Han kaldte mig 'baby, baby'. Han gav mig et skyldigt blik. Som om han havde dårlig samvittighed. Jeg husker det ikke helt, men jeg mener, at han sagde 'undskyld' og 'er du kommet til skade?'« udtalte Mayorga til Der Spiegel i september sidste år.

Ronaldos advokater benægter, at han skulle have voldtaget hende, men medgiver, at parret har haft samleje, som dog skete efter gensidig aftale.

Der foreligger en politirapport fra dengang, hvor beviser blev undersøgt af Las Vegas' politi.

Kathryn Mayorga ønskede dog ikke dengang at oplyse navnet på den eventuelle voldtægtsmand, hvorfor sagen ikke blev til noget. Men nu er sagen genåbnet.

Cristiano Ronaldo, som fem gange har vundet titlen som verdens bedste spiller, bakkes op af sin italienske klub.