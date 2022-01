Mindst seks personer har mistet livet i forbindelse med African Cup of Nations-kampen mellem Cameroun og Comorerne mandag aften.

Det skriver flere internationale medier – blandt andet Sky Sports.

Årsagen til dødsfaldene er et stormløb mod stadionet i Camerouns hovedstad kort inden, at kampen blev fløjtet i gang. Her havde tilskuerne svært ved at komme ind grundet mangel på plads.

En sygeplejerske fra det lokale hospital siger, at de har modtaget minimum 40 tilskadekomne personer. Nogle af dem er i kritisk tilstand og skal overføres til et andet hospital, der har specielle kompetencer.

Hele 50.000 mennesker skulle have prøvet at få adgang til kampen mellem Cameroun og Comorerne. Olembe Stadium kan rumme 60.000 tilskuere, men kun 80 procent af kapaciteten skulle tages i brug mandag aften.

Det er selvfølgelig covid-19-pandemien, som er årsagen til, at fodboldarenaen ikke måtte fyldes ud.

Guvernøren i den centrale region i Cameroun, Naseri Paul Biya, har bekræftet den kedelige og uhyggelige episode. Guvernøren tilføjer desværre, at der kan være flere ofre.

Kampen mellem Cameroun og Comorerne blev gennemført trods stormløbet mod stadion. Hjemmeholdet sejrede med 2-1 og er klar til kvartfinalen i turneringen.