Fodboldspilleren Brian Medina var lørdag udsat for en grim tackling under en kamp mellem Club Atlético Ituzaingó og Real Pilar i Argentina.

Ved stillingen 0-0 røg den 27-årige forsvarsspiller i en grim tackling med modstanderen Lucas Rios.

Brian Medina spillede videre, men kollapsede kort tid efter, fordi hans ben var flænset op, og man kunne se helt ind til knoglen.

Du kan se billedet af benet herunder, men vi skal advare mod stærke billeder.

Benet efter tacklingen. Vis mere Benet efter tacklingen.

Dommeren stoppede straks kampen, da han kollapsede, men valgte alligevel ikke at præsentere Lucas Rios for hverken et gult eller rødt kort.

Brian Medina blev kørt på hospitalet med det samme, og det står allerede nu klart, at han ikke kommer i aktion mere i denne sæson.

Forsvarsspilleren har ifølge The Sun efterfølgende sagt, at han ikke er sikker på, om modstanderen havde onde hensigter med tacklingen.

»Jeg kan ikke svare på, om han havde en ond intention eller ej. Men jeg ved, at han lod sine støvler ramme mit ben,« sagde han blandt andet.

Lucas Rios ringede til Brian Medina nogle timer efter kampen og forklarede, at hensigten på ingen måde var ond.

Brian Medina har endnu ikke købt forklaringen, og mens han betvivler intentionen, så holder han helt sikkert fast i, at tacklingen var langt over stregen.

Club Atlético Ituzaingó, hvor forsvarsspilleren spiller, vandt kvartfinalen efter straffesparkskonkurrence.