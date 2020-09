Da herrelandsholdet i fodbold spillede mod Belgien i lørdags, så blot 357.000 seere i gennemsnit med.

Det er det laveste antal til en landskamp med noget på spil i mange år. Og det er et problem. Det erkender DBU nu.

»Det er problematisk, at en handelskrig skal afholde danskerne fra at se landsholdet, så vi håber de tager dialogen op igen,« siger kommunikationschef hos DBU Jakob Høyer til B.T.

Høyer hentyder til YouSee og Discovery Networks, der i 2019 ikke kunne blive enige om en ny aftale, så alle Discoverys kanaler blev fjernet fra YouSee fra nytår. De to parter har endnu ikke kunnet finde en løsning, og derfor har markant færre danskere adgang til landskampene, som vises på Discovery-kanalen Kanal 5.

Ifølge Kantar Gallups seermålinger har kun én landskamp i de seneste fem år haft færre seere end lørdagens kamp. Det var en ubetydelig venskabskamp mod Kosovo i 2019. Her fulgte 282.000 danskere med.

Samtlige kampe i samme periode, hvor der har været point på spil, har haft flere seere. I november sidste år, da Danmark kvalificerede sig til EM, brystede Discovery sig af et seertal på 1,1 million. Men det var altså inden, Discoverys kanaler røg ud af YouSees kabelpakker.

Lørdagens kamp mod Belgien var Kasper Hjulmands debut som landstræner, og modstanderen på papiret var verdens bedste landshold. Det var også mange måneder siden, det danske landshold sidst havde været på banen. På den anden side var Parken tom på grund af de stramme coronarestriktioner, UEFA opererer med.

Frank Klausen, der er afdelingschef i Kantar Gallup, fortæller at alle seere er inkluderet i selskabets målinger. Også tallene fra streamingtjenesten Dplay. Det er de ikke helt enige i hos Discovery, men Lena Bøgild, der er kommunikations- og PR-chef hos Discovery Networks, påpeger at der er flere grunde til, at seertallene er som de er:

»Kampen i lørdags var en Nations League-kamp, der ikke er sammenlignelig med kvalifikationskampene i 2019. Nations League er en helt ny turnering, der kun har eksisteret i to år. Og så var det forventet, da det er en naturlig følge af, at YouSee ikke længere har vores kanaler,« siger hun.

Jakob Høyer fortæller, at det er beklageligt, at landsholdet svigtes af seerne, da de oplever en stor interesse på de sociale medier og i deres nye podcast. Men at Parken er tom hjælper heller ikke på sagen:

»Det er skuffende, ærgerligt og i stærk kontrast til den interesse, vi har mærket den seneste tid. Jeg tror, at den manglende hype blandt andet skyldes, at ingen skulle på stadion, og derfor blev der ikke snakket så meget om kampen.«

DBU gør, hvad de kan, forsikrer han, og de vil formentlig skrue endnu mere op for 'frekvensen på andre platforme' for at sikre den brede folkelige interesse for herrelandsholdet.