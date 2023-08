Den brasilianske legende Marcelo lavede natten til onsdag en voldsomt grim tackling på Luciano Sanchez fra modstanderholdet Argentinos Juniors.

Tacklingen fandt sted efter 56 minutters spil og sendte den tidligere Real Madrid-stjerne, der i dag spiller for Fluminense, direkte i bad.

Marcelo forsøgte at drible udenom Luciano Sanchez, men kom ved en fejl til at træde ham midt på benet, og det var tydeligt, at der var tale om en særdeles grim skade.

Du kan se episoden nederst i artiklen, men vi advarer om ubehagelige scener.

Marcelo vidste med det samme, at den var helt gal. Foto: Luciano Gonzalez/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Marcelo vidste med det samme, at den var helt gal. Foto: Luciano Gonzalez/EPA/Ritzau Scanpix

Alle Sanchez' holdkammerater fra Argentinos Juniors var sikre på, at han havde brækket benet, men ifølge nyhedsbureauet AP, er knæet 'blot' gået af led.

Alligevel må argentineren forvente at være ude de næste otte til 12 måneder.

Tacklingen var ikke kun hård for Luciano Sanchez, men også for Marcelo, der efter kampen lagde et billede på Instagram af ham og Sanchez.

'I dag har jeg oplevet et meget svært øjeblik på banen. Jeg kom ved et uheld til at skade en kollega. Jeg ønsker dig god bedring. Al styrke i verden,' skriver Fluminense-spilleren.

Kampen endte 1-1, og var første kamp ud af to kampe i ottendedelsfinalen i Copa Libertadores.