Sofiane Loukar er død.

Han blev kun 30 år gammel, inden døden tog ham midt under et opgør i den næstbedste fodboldrække i Algeriet.

Forsvarsspilleren mistede livet lørdag 25. december. Det skriver flere medier i landet.

Loukar tog sine sidste åndedrag under kampen mellem hans eget hold, MC Saïda, og ASM Oran på sidstnævntes stadion, Stade Habib Bouakeul.

Décès du défenseur MC Saïda, Sofiane Loukar

https://t.co/l9Tp6Mv3aJ pic.twitter.com/o6XELtiXE4 — Radio Algérienne (@radioalgerie) December 25, 2021

Kampen blev spillet under 10. spillerunde, og det hele begyndte, da Sofiane Loukar kæmpede om bolden i en hovedstødsduel.

Men det gik galt, da spillerens hoved voldsomt ramlede sammen med jorden. Så voldsomt, at han fik en hjernerystelse.

Spilleren fik dernæst lægehjælp og nåede faktisk at komme tilbage på banen for at spille videre.

Men efter få minutter drattede han om på græsset og døde.

Kampen blev selvfølgelig afbrudt, og anførerens død har sendt algerisk fodbold i sorg.

»Jeg er virkelig nedtryk. Det er frygteligt, at en ung spiller kan dø efter en duel på en fodboldbane,« siger præsidenten for det algeriske amatørfodboldforbund, Ali Malek, til Chaîne 3.