Det gik helt galt mandag aften.

En græsk fodboldfaner blevet slået ihjel i Athen i forbindelse Champions League-kampen mellem AEK Athen og Dinamo Zagreb.

Han skulle være blevet stukket, og seks andre er også sårede, oplyser politiet mandag aften.

Manden, der er 22 år, blev kørt på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde trods forsøgene.

Terrible scenes in Athens as Dinamo Zagreb fans have injured several people ahead of the #UCL clash tomorrow.



It is even reported that there may be multiple casualties.

pic.twitter.com/JvEm4jd12j — Greek Focus (@TheGreekFocus) August 8, 2023

På de sociale medier florerer billeder og video af dele af optøjerne.

Holdene mødes tirsdag aften kl. 20 i tredje kvalifikationsrunde til efterårets gruppespil.

83 andre personer blev anholdt i forbindelse med slagsmålet forud for opgøret.

Også FC København skal i aktion i Champions League-kvalifikationen tirsdag aften.

Her står de over for Sparta Prag, der har klubbens tidligere assistent, Brian Priske ved roret.