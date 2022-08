Lyt til artiklen

Der hersker ingen tvivl om, at der er utilfredshed med Glazer-familien i den røde del af Manchester.

Og nu planlægger op mod 10.000 Manchester United-fans igen en stor protest inden klubbens rivalopgør mod Liverpool FC mandag aften hjemme på Old Trafford.

Tilbage i maj 2021 endte en større demonstration før et opgør mod Liverpool med kaotiske scener, hvor det lykkedes utilfredse United-fans at bryde igennem sikkerhedskontrollen og invadere plænen på det legendariske stadion.

Her tændte de indtrængte United-fans romerlys og fyrværkeri, og efterfølgende blev den forestående kamp aflyst og rykket.

Foto: CARL RECINE

Den episode har fået Liverpool-træner Jürgen Klopp til at komme med en appel til det britiske fodboldforbund, da han frygter, at en lignende situation kunne opstå ved morgendagens kamp.

»Jeg håber virkelig, det ikke bliver nødvendigt. Men hvis det sker, synes jeg, vi skal have de tre point. I en situation som denne burde det andet hold modtage pointene, fordi de ikke har noget med det at gøre,« siger Klopp på et pressemøde forud for kampen.

Ifølge det britiske medie Daily Mail mener Klopp ikke, at man skal presse endnu en kamp ind i et allerede tætpakket program, inden VM afholdes i november, hvis mandagens kamp forhindres i kickoff og dermed må udskydes.

Utilfredsheden med Glazer-familien har været kendt i længere tid, og under Brentford-kampen for nylig viste de medrejste fans fra Manchester United et banner med teksten: 'Time 2 go – Glazers out'.

Glazer-familien har åbnet for at sælge en mindre andel af klubben, og onsdag kom det frem, at den britiske milliardær Sir James Ratcliff har udtrykt interesse i at købe Manchester United.

Indtil videre er der dog ikke skred i den sag, så United-fansene må fortsat konstatere, at Glazer-familien står bag klubben.