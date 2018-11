Nedrykningen fra Nations League sætter en tyk streg under det tyske landsholds sløje sæson.

Det er nye tider for det tyske fodboldlandshold, der mandag aften afslutter 2018-sæsonen med den afsluttende Nations League-kamp mod Holland.

Efter en lang årrække i den absolutte verdenstop kan tyskerne se tilbage på en sæson, der har givet alvorlige ridser i lakken.

Sommerens VM blev en eklatant fiasko for de forsvarende verdensmestre, der røg ud efter indledende gruppespil. Og for at gøre nedturen total rykker tyskerne ned fra øverste lag i Nations League.

Nedrykningen blev en kendsgerning, da Holland fredag besejrede Frankrig. Det betyder, at Tyskland ikke kan indhente de to nationer uanset resultatet af mandagens møde med hollænderne.

Landsholdets manager, Oliver Bierhoff, er med sine egne ord "frustreret og irriteret" over nedrykningen. Han lægger ikke skjul på, at 2018 har været en sæson til skraldespanden.

- Det understreger bare det dårlige år, vi har haft. Måske skal man først ramme bunden, før det rigtigt begynder at gå fremad.

- Vi starter fra nul igen. Nedrykningen gør os måske mere bevidst om, at vi skal gribe næste års kvalifikationsturnering til EM i 2020 an på en ordentlig måde, siger Oliver Bierhoff til fodboldmagasinet Kicker.

Bladet skriver, at landstræner Löw indledte lørdagens træningsseance i Leipzig med en otte minutter lang enetale til spillertruppen.

For tyskerne er det vigtigt at afslutte sæsonen med en succesoplevelse, selv om en sejr ikke vil forhindre, at den stolte fodboldnation i næste Nations League om to år skal måle sig med de næstbedste.

- Nedrykningen ændrer ikke på den måde, vi går ind til kampen på.

- For det første er det et prestigeopgør. For det andet skal vi fortsætte vores udvikling. Og for det tredje skal vi med en sejr give os selv et godt udgangspunkt til lodtrækningen til EM-kvalifikationen, fastslår Bierhoff.

Mens tyskerne er dømt til sidstepladsen, spiller Holland for at vinde gruppen. En enkelt point i mandagens kamp vil sende Ronald Koemans mandskab op foran de franske verdensmestre i tabellen.

