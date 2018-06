Spilletid.

Det er, hvad Mateo Kovacic vil have mere af. Hos Real Madrid er der dog meget hård kamp om pladserne, og derfor ønsker kroaten at forlade den spanske storklub.

Det fortæller 24-årige Kovacic i et interview med den spanske avis Marca.

Jeg forstår situationen, men derfor tror jeg, det er bedst for mig, hvis jeg kommer til en anden klub, hvor jeg vil have muligheden for at spille som starter regelmæssigt. Jeg tror, jeg kan få den mulighed, og det er en mulighed, jeg vil have nu. Mateo Kovacic til den spanske avis Marca

»Jeg vil gerne spille mere hos Real Madrid, fordi jeg elsker fodbold, og jeg elsker at være på banen. Jeg ved, det er svært at være en starter i Real Madrid. Specielt når jeg kom til klubben i en meget ung alder,« fortæller Kovacic, der i øjeblikket er sammen med det kroatiske landshold til VM i Rusland.

På den centrale midtbane er Real Madrid i den grad godt besat med stjerner som Luka Modric, Toni Kroos og Casemiro, og derfor er Kovacic ofte henvist til en plads på bænken.

24-årige Mateo Kovacic skiftede i 2015 fra Inter til Real Madrid. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere 24-årige Mateo Kovacic skiftede i 2015 fra Inter til Real Madrid. Foto: IVAN ALVARADO

I denne sæson er det blevet til 21 kampe i ligaen, hvor kun ti af dem har været fra start. Og det er ikke nok for midtbanemanden.

Mateo Kovacic har været i Real Madrid siden 2015 og har dermed også vundet Champions League de sidste tre år. Alle gange har det dog været med et udgangspunkt på bænken, og det er således ikke blevet til spilletid i nogle af de tre finaler.

»Jeg har virkelig nydt mine tre år i Real Madrid ved siden af nogle fantastiske holdkammerater og med vundne trofæer. Men jeg er ikke fuldstændig lykkelig, fordi mit bidrag til alt dette ikke har været komplet, og det er noget, jeg vil ændre.«

Det kroatiske landshold imponerede stort, da de torsdag knuste Messi og resten af det argentinske landshold med hele 3-0. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Det kroatiske landshold imponerede stort, da de torsdag knuste Messi og resten af det argentinske landshold med hele 3-0. Foto: FRANCK ROBICHON

Mateo Kovacic har grundet den manglende spilletid også mistet sin startplads på det kroatiske landshold og må indtil videre nøjes med en rolle som indskifter under VM i Rusland.

»Jeg har været i Real Madrid i tre år, og jeg har ikke spillet særlig meget. Det har haft betydning for min status på landsholdet, hvilket jeg ikke er glad for. Derfor er det bedst at skifte hold,« siger Kovacic og fortsætter:

»Real Madrid er et ekstraordinært hold med store spillere, og måske er jeg for ung til at kunne bidrage 100 procent, jeg ved det ikke.«

Kovacic er blevet skiftet ind i begge opgør under VM, og han er sammen med sine landsmænd allerede klar til ottendedelsfinalen efter sejre over Nigeria og Argentina.