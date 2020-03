På trods af en flot frisparksscoring og en enkelt assist var det ikke ligefrem en glad Lucas Andersen, der mødte pressen efter 2-3-nederlaget til FC København.

'Det var et blackout. Kampen bliver på deres præmisser, og det går ikke mod FCK,« fortalte en frustreret AaB-anfører efter kampen i Parken.

I 10 forrygende minutter, hvor to af heltene fra torsdagens Eurropa League-kamp i form af Michael Santos og Pep Biel sørgede for tre mål til hovedstadsklubben, lignede AaB-mandskabet på ingen måde det hold, der inden kampen havde skaffet seks point i de to første Superliga-kampe.

»Vi tager ikke de rigtige løb, laver de forkerte afleveringer og indlæggene ligger i de forkerte rum,« lød det fra Lucas Andersen, mens han tilføjede:

»Vi træffer ikke de rigtige beslutninger i første halvleg i vores omstillinger. Først til sidst, men der er det jo for sent.«

Den 25-årige nordjyde spillede en skidt første halvleg som resten af spillerne på banen, men mod kampens slutning vågnede angriberen for alvor op og bragte AaB tilbage i kampen med et mål og en 'assist'.

Den personlige succes var dog ikke noget, der betød særlig meget for Lucas Andersen.

»Jeg er ikke tilfreds med det, jeg leverer. Det er ikke nok for mig kun at levere i 20 minutter. Med lidt mere kvalitet både for mig og mine holdkammerater havde vi også stået med et andet resultat i dag,« fortalte han.

Lucas Andersen reducerede til 1-3 med en frisparksscoring. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lucas Andersen reducerede til 1-3 med en frisparksscoring. Foto: Liselotte Sabroe

Efter en uskøn affære i første halvleg, hvor den bidende kulde var mere i fokus end selve spillet på banen, kom Ståle Solbakkens mandskab bragende ud til anden halvleg og gav fansene en 3-0-føring på 10 minutter.

Herefter gik der lidt for meget automatpilot i den for Solbakkens tropper, og med frisparksscoringen af Lucas Andersen og et selvmål af Carlos Zeca begyndte nordjyderne at lugte et muligt comeback.

FCK slap dog med skrækken, selv om de forsvarende danske mestre mest af alt lignede et hold, der var mærket af torsdagens Europa League-kamp i det sidste kvarter.

AaB har ikke formået at vinde en Superliga-kamp i Parken siden 2007. Dengang vandt nordjyderne med 2-1.