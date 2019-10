Alt gik imod Liverpool søndag mod Manchester United, mener manager Jürgen Klopp efter pointdelingen.

Den 203. udgave af et af fodboldverdenens største rivalopgør endte 1-1, da Manchester United og Liverpool søndag mødte hinanden på Old Trafford.

Kampens mest omdiskuterede episode skete, da Uniteds Marcus Rashford bragte hjemmeholdet foran 1-0 i første halvleg.

Efter målet var trænere og spillere fra Liverpool rasende. De mente, at målet skulle annulleres, fordi der - ifølge Liverpool-lejren - kort inden scoringen blev begået frispark mod Divock Origi.

Efter opgøret luftede Liverpool-manager Jürgen Klopp sine frustrationer.

- Mere eller mindre alt gik imod os. Jeg var sikker på, at de ville omstøde scoringen via VAR. Dommeren lod spillet fortsætte, fordi der er VAR, men så siger VAR, at frisparket ikke var tydeligt, så vi kan godt sige, at der ikke var frispark.

- Der er et tydeligt problem med VAR, i forbindelse med hvordan man bruger det for tiden, siger Klopp.

Tyskeren noterede sig også, at United igen var meget defensivt orienteret.

- Da vi kom herop tidligere i år, sidste år og året før det, forsvarede de bare. Det er ikke kritik, bare et faktum.

- Det er svært at spille mod dem, når de spiller sådan, med den kvalitet de har. Det er ikke en undskyldning, vi skulle have gjort det bedre, siger Klopp.

Efter 1-1-kampen er United på 13.-pladsen med ti point, mens Liverpool fører Premier League med seks point ned til Manchester City.

/ritzau/