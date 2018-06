Der blev taget godt fat i Andreas Cornelius, som skulle have straffespark mod Australien, mener Hareide.

Samara. Fodboldlandstræner Åge Hareide var kort efter slutfløjtet i 1-1-kampen mod Australien ved VM i fodbold henne for at fortælle dommertrioen, at de havde overset et straffespark til Andreas Cornelius.

Mens Australien tidligere i kampen havde fået hjælp af videodommerne til at få tilkendt et straffespark, skete der intet, da Cornelius blev revet kraftigt i efter pausen, og det var en fejl fra dommernes side.

Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde efter kampen i Samara.

»Jeg tog situationen om Andreas Cornelius op med dommerne. Han blev revet ned, og alle kunne se, at han blev revet ned i armen.«

»Han er stærk som en bjørn, og han blev stående på benene og gav bolden til Sisto. Det var en situation, som dommeren burde have kigget igennem igen,« siger Åge Hareide.

Landstræneren er derfor lidt lunken ved, at der sidder videodommere langt fra stadion og beslutter, hvilke situationer der skal tages kigges igennem igen, og hvilke der ikke skal ikke.

Andreas Cornelius blev skiftet ind i anden halvleg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Cornelius blev skiftet ind i anden halvleg. Foto: Liselotte Sabroe

»Der sidder personer på en anden plads i Rusland og bestemmer, at situationen skal dømmes nu, for det ser ud som et straffe. Jeg tror, at Australiens straffespark var korrekt.«

»Men der var også andre situationer i kampen, hvor der burde blive taget et ekstra kig på, hvad der sker. Hvem tager beslutningen - gør dommeren, eller gør nogen i et andet rum i Rusland?,« spørger Hareide.

Danmark kom foran 1-0 allerede i det syvende minut, da Christian Eriksen tordnede bolden i nettet med venstrebenet efter Nicolai Jørgensens fornemme oplæg.

Syv minutter før pausen var det så Australiens tur til at score, da Danmark for anden kamp i træk var offer for et VAR-straffespark begået af Yussuf Poulsen.

Siden fulgte en anden halvleg, hvor Australien flere gange spillede sig igennem det danske forsvar og kom til gode muligheder. Det skyldtes blandt andet træthed hos de danske spillere.

Christian Eriksen og co. var ikke helt tilfredse med alle dommerkendelser. Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Christian Eriksen og co. var ikke helt tilfredse med alle dommerkendelser. Foto: EMMANUEL DUNAND

»Vi var for utålmodige og havde for mange boldtab. Vi gav dem bolden, og vi brugte mange kræfter på returløb. På den måde taber man kræfterne, for det er hårdt at spille VM.«

»Vores spillere blev slidte mod slutningen af kampen. Vi forsøgte at pumpe lidt liv i holdet med Martin Braithwaite og Andreas Cornelius, men vi gemte den tredje udskiftning, fordi vi var i tvivl, om Simon Kjær kunne spille kampen færdig,« siger Åge Hareide.

Efter to middelmådige indsatser er han derfor godt tilfreds med pointhøsten inden skæbnekampen mod Frankrig på tirsdag i Moskva.

»Lige nu skal vi være glade for at have fået fire point,« konstaterer Hareide.

/ritzau/