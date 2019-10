»I skriver kritikken over spillet, og jeg er positiv over, vi får gode point.«

Ordene blev leveret med det velkendte kække smil fra Viktor Fischer.

Sammen med resten af FCK-holdet kunne han køre over Øresundsbroen og tilbage til København med et point i bagagen. Men selvom offensivprofilen mødte pressen med overskud, erkendte han også, at københavnerne manglede noget mod Malmø.

Og i virkeligheden var pointet måske det, der var 'værd at tage med.'

»I en kamp som denne er der meget at lære af. Det analyserer vi i morgen, og forhåbentlig kan vi gøre det bedre fremadrettet. Der er bare forskel på at spille i Europa og spille derhjemme. Det er bare sværere,« sagde Viktor Fischer.

»Man kommer på sværere udebaner mod hold, der tror rigtig meget på det. Der tror jeg, vi som hold med de skader vi har lige skal vænne os til at spille den type kampe også. I og for sig synes jeg, vi kan være rigtig glade for fire point i to kampe med den måde, tingene er i klubben. Det er godt gået,« sagde FCK-profilen.

Point, der er kommet i hus efter en smal sejr i Parken og ved hjælp af et selvmål i Malmø, hvor der ikke blev skabt nok chancer.

Det erkendte Viktor Fischer også, men han ville dog ikke gøre det til et hverdagsproblem.

Carlos Zeca og cheftræner Ståle Solbakken under Europa League-kampen mod Malmø, hvor FCK fik kæmpet sig til et point. Foto: Claus Bech Vis mere Carlos Zeca og cheftræner Ståle Solbakken under Europa League-kampen mod Malmø, hvor FCK fik kæmpet sig til et point. Foto: Claus Bech

»Jeg synes, det er for nemt at sige, vi ikke skaber nok efter i dag. Det gjorde vi ikke. Så det kan man godt konstatere efter i dag. Men at gøre det generelt, synes jeg ikke er helt retfærdigt,« sagde Viktor Fischer, der selv fremhævede kampen mod Lugano som en, hvor der i hans optik godt kunne være faldet flere mål af til københavnerne.

Samtidig var han heller ikke bleg for at pege på udfordringerne torsdag aften. Det blev - for meget - en slåskamp, og han så gerne, at FCK havde været mere rolige på bolden.

Og måske skulle de også have udnyttet rummene, der opstod noget bedre, forklarede Viktor Fischer, der selv flere gange - særligt i anden halvleg - virkede frustreret.

Der blev råbt, slået ud med armene, og fagtet af offensivspilleren.

»Vi skulle have spillet mere fremad og have haft mere ro på bolden og fundet de rum, vi normalt plejer at være gode til. Det er bare anderledes i Europa, der er mere pres på, og der er nogle ting i hovedet, der fylder lidt mere på spillere, der ikke har prøvet det så meget før på et hold, der lige skal finde hinanden lidt,« sagde Viktor Fischer.

»Det var måske lidt frustration, uden at det var noget helt vildt. Det var også en måde at peptalke lidt på og få holdet lidt op, så vi ikke faldt i søvn, efter de scorede. Det gjorde vi så ikke,« sagde Viktor Fischer, der selv har kæmpet lidt med at ramme sit niveau efter flere skader.

Netop de skader der lige nu er i FCK-truppen, skal dog ikke være en undskyldning, slog han fast. I klubben og truppen skal de finde deres spil. I nogle kampe lykkes det så bare ikke.

»I dag, synes jeg, er en kamp, hvor det er svært at være alt for kritisk over, vi ikke finder det på udebane mod Malmø, hvor vi får et point. Vi på banen ser det ikke på samme måde. Hvordan det ser ud oppefra, kan jeg ikke konstatere. Jeg kan kun sige, på banen gjorde vi, hvad vi kunne og kæmpede røven ud af bukserne for at få det ene point med hjem efter Malmø scorede, og det lykkedes vi med,« sagde Viktor Fischer.